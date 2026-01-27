El tiempo
Santa Eulària suspende las actividades al aire libre y cierra los parques infantiles por la alerta naranja
Se pide evitar desplazamientos innecesarios
El Ayuntamiento de Santa Eulària ha informado de que, tras la activación de la alerta naranja por parte de la Aemet por fuertes vientos y fenómenos costeros, quedan suspendidas todas las actividades al aire libre en espacios municipales y clausurados todos los parques infantiles.
Desde el Consistorio se recomienda a la población evitar al máximo las actividades en el exterior, extremar la prudencia y evitar los desplazamientos innecesarios mientras se mantenga la situación meteorológica adversa.
En caso de que sea imprescindible conducir, el Ayuntamiento pide que se extremen las precauciones y se respeten en todo momento las indicaciones de los servicios de Emergencias y de seguridad.
El Ayuntamiento insiste en la importancia de mantenerse informado a través de las predicciones meteorológicas oficiales y de las comunicaciones que vayan facilitando los servicios de emergencia. Asimismo, recuerda que, ante cualquier situación de emergencia, se debe contactar de inmediato con el 112.
