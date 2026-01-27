Santa Eulària asegura los acantilados donde se han producido daños a bañistas

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha iniciado trabajos de saneamiento en los acantilados de la zona de es Figueral con el objetivo de mejorar la seguridad del litoral y reducir el riesgo de desprendimientos, una problemática que se ha intensificado en los últimos años en la costa nordeste del municipio.

La erosión provocada por la acción continuada de las mareas ha acelerado el deterioro de los acantilados, ocasionando desprendimientos en distintos puntos del litoral, especialmente en es Figueral, señala en una nota el Consistorio." Esta situación ha llegado incluso a provocar lesiones a bañistas, lo que ha hecho necesaria la puesta en marcha de nuevas actuaciones de prevención y seguridad", afirma el Ayuntamiento.

El Consistorio recuerda que durante el año 2024 ya se realizaron trabajos similares en la zona de s’Aigua Blanca, con resultados muy positivos, ya que se eliminaron numerosos puntos potencialmente peligrosos. No obstante, todavía existen varios tramos con un elevado riesgo de desprendimiento, por lo que se ha considerado imprescindible continuar con las labores de limpieza y estabilización.

Zona afectada

Los trabajos se concentrarán en el tramo comprendido entre es Figueral y s’Aigua Blanca y consisten en actuaciones manuales en altura para el saneamiento de los acantilados, mediante el desbroce y la eliminación de rocas inestables o en voladizo, utilizando herramientas manuales especializadas.

La actuación ha sido adjudicada a la empresa Inaccés Geotecnia Vertical, S.L., por un importe de 48.291,37 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de ejecución de 25 días. Estas labores permitirán mejorar la seguridad tanto de residentes como de visitantes en una de las zonas costeras más frecuentadas del municipio.