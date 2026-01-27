Sant Antoni aún no sabe qué hacer con ses Variades: “Lo definiremos en breve”

¿Ses Variades? Están trabajando en ello. Del futuro de ses Variades se sabrá cuando el equipo de Gobierno de Sant Antoni lleve a pleno la aprobación inicial de su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), indica el alcalde, Marcos Serra. De momento, técnicos y arquitectos estudian qué hacer allí: “En el avance urbanístico que presentamos hace un par de meses, no estaba incorporado ses Variades porque se solapó la modificación puntual del Consell en el PTI con el del Ayuntamiento, de manera que no estaba definido qué se podía hacer allí”.

La aprobación inicial del planeamiento ya incorporará ses Variades: “Y lo que queremos hacer en esa zona. Quedará una gran superficie reservada [por el Consell] para Costas como zona verde. Y otra zona rústica, una área de transición, que se podría urbanizar pero todavía no está claro cómo quedará definida. Lo hemos hablado muy por encima pero como estamos trabajando en todo el planeamiento urbanístico de todo el municipio, aún no la hemos definido”, explica Serra.

"Aún es pronto"

Los arquitectos que trabajan en ese planeamiento tienen encargada “esa gestión”: “Ver qué queremos hacer con ses Variades, que actualmente es una zona verde y diáfana. La reserva que ha dejado el Consell deja un gran espacio reservado para Costas. De lo demás, aún es pronto para adelantar lo que haremos. Tenemos a los técnicos del departamento de Urbanismo trabajando en ello. Lo definiremos en breve”.