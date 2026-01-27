Reabren todos los comercios del polígono Eurocentro afectados por la borrasca en Ibiza: "No esperábamos volver a abrir tan pronto"

Después de la tormenta llega la calma al polígono Eurocentro. Cuatro comercios de la zona permanecieron cerrados el pasado lunes debido a los destrozos causados por la borrasca 'Ingrid'. El domingo por la noche, la fuerza del viento arrancó el techo de varias naves y ocasionó daños materiales. A pesar de ello, los negocios respiran algo más aliviados este martes, 27 de enero, al reabrir sus puertas al público.

Fita Muebles, con una grúa elevadora para reparar los desperfectos en su tejado. / Vicent Marí

Uno de los establecimientos afectados es Eivitoys. Su propietaria, Yasmina Piñeiro, se muestra gratamente sorprendida por la rapidez con la que han conseguido volver a una relativa normalidad: "No nos esperábamos volver a estar abiertos tan poco tiempo después de la tormenta y del desastre que provocó. Pensábamos que íbamos a tardar más días en retirar todos los amasijos de metal".

Operarios de la empresa Edison Next, retiran una farola dañada por la borrasca 'Ingrid'. / Vicent Marí

Aunque Eivitoys ha reabierto, Piñeiro reconoce que aún queda trabajo por hacer para dejarlo todo en orden: "Los desperfectos más importantes están en los aires acondicionados y en el tejado, que todavía tendremos que arreglar por el impacto de las placas de metal del techo de la nave de Fita, que salieron volando". No obstante, se muestra optimista: "Por suerte, los aires acondicionados, en esta época del año, no son imprescindibles. Ahora estamos a la espera de que vengan los peritos a valorar los daños materiales".

"Tenemos el cuerpo un poco estremecido"

Piñeiro se muestra aliviada, ya que la situación pudo haber sido mucho peor. Sin embargo, el miedo no se le ha ido del todo y confiesa estar preocupada por el mal tiempo previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la isla durante los próximos días: "Tenemos el cuerpo un poco estremecido y estoy inquieta, ya que dicen que puede haber un nuevo temporal próximamente".

Dos trabajadores, reparan el tejado de Hipermenaje. / Vicent Marí

A pocos metros de Eivitoys se encuentra, en la misma calle, Hipermenaje. Su encargado, Santiago Martínez, recuerda el susto que se llevaron cuando la Policía Local les llamó el domingo por la noche para informarles de la situación: "Al principio, cuando nos avisaron las autoridades, pensamos que se había volado todo el techo".

A pesar del sobresalto inicial, Martínez celebra: "Apenas hemos sufrido daños materiales". "En el interior de la nave, salvo algunas goteras, está todo perfecto", explica el responsable del negocio. De hecho, mientras habla en el interior de Hipermenaje se escuchan ruidos procedentes del techo. Se trata de un grupo de trabajadores que se encuentran sobre la cubierta "intentando solucionar las goteras originadas por el impacto de las láminas de metal, que causaron agujeros". Y agrega: "No haremos cambios en la estructura".

Primer plano de una de las farolas afectadas por el fuerte viento del pasado domingo. / Vicent Marí

Conviene recordar que el tejado de Eivitoys, al igual que el de las naves colindantes, es de chapa y se renovó hace tres años. A diferencia de este y del de Hipermenaje, en Fita Muebles y Carlin la nueva cubierta se instaló sobre la antigua. Precisamente, Martínez sospecha que las cubiertas arrancadas por el viento pertenecían a las naves que mantuvieron el tejado anterior. No obstante, descarta cualquier reproche: "En esta zona, todos los comercios somos una gran familia y se ha hecho todo lo posible para solucionarlo lo antes posible".

Reapertura de la zona de aparcamiento privado de Eroski Eurocentro, prácticamente desértico de vehículos. / Vicent Marí

Durante la mañana, varios operarios de Edison Next, empresa encargada de la renovación y gestión del alumbrado en el municipio, retiran las tres farolas dañadas por la borrasca 'Ingrid'. El responsable de personal de la empresa en Vila, Ricardo Álvarez, prevé que "a lo largo de la tarde —en referencia a este martes, 27 de enero— se restablezca la iluminación en la zona de aparcamiento privado del Eroski Eurocentro". No obstante, calcula que "las nuevas farolas estarán instaladas en aproximadamente una semana" y advierte de posibles complicaciones: "Si hay alerta meteorológica amarilla o naranja, no podemos realizar según qué trabajos con materiales eléctricos".

Daños materiales en una de las naves afectadas. / Vicent Marí

A la reapertura este martes de Eivitoys e Hipermenaje se suma la de otros dos comercios afectados por el fuerte viento —Fita Muebles y Carlin—, así como la del aparcamiento del Eroski Eurocentro. Este último, aunque permanece prácticamente desierto de vehículos, "tiene las barreras levantadas para que puedan aparcar los clientes. Y solo quedan por arreglar las tres farolas dañadas y un lector de tiques", según indica José Izquierdo, jefe de zona del Grupo Eroski en Ibiza y Formentera.