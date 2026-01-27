El PSOE pide que sólo se construya vivienda en Ibiza para uso exclusivo de residentes

El PSOE presentará en el próximo pleno del Consell de Ibiza una moción por la que insta a su Ejecutivo insular a tomar las medidas legales necesarias, dentro del ámbito de sus competencias, «para limitar la construcción de vivienda en la isla exclusivamente al uso como primera vivienda por parte de la población residente».

La moción se titula ‘Medidas urgentes en favor de la construcción de vivienda para el uso de primera residencia para la ciudadanía’ y en ella se recuerda que «el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal problema y preocupación de la ciudadanía de la isla», una cuestión «estructural que afecta de manera transversal al conjunto de la sociedad ibicenca, los servicios públicos y los diferentes sectores económicos». Por ejemplo, obliga al Parador a dedicar casi el 40% de sus habitaciones a su plantilla.

Esta situación, añaden los socialistas en su moción, «evidencia unas desigualdades sociales crecientes que no pueden dejar indiferentes ni a la ciudadanía ni a las instituciones públicas». No afecta «únicamente a colectivos concretos, sino que incide en el conjunto de la población», tanto a trabajadores como a empresarios y servicios públicos: «El equilibrio entre las necesidades del sector turístico y garantizar la vivienda digna a los trabajadores tiene que ser una obligación. La isla se ha convertido en un territorio donde el acceso a una vivienda digna es cada vez más limitado y desigual» y su territorio está «agotado, con una capacidad urbanística claramente limitada y donde no es posible continuar creciendo de forma ilimitada mediante la construcción de más vivienda al mercado libre, el cual registra una enorme presión especulativa que dispara todavía más los precios», se explica en la moción.

Y además, «la proliferación de alquileres turísticos ilegales continúa tensionando el mercado y expulsando a la población residente para destinar las viviendas a un uso temporal», lo cual ha empujado a muchos trabajadores «a situaciones de exclusión residencial, hasta el punto que los asentamientos se han convertido en la única alternativa posible para una parte de la población, ante la carencia de respuestas efectivas por parte de las instituciones competentes», algo que, recalcan, se pone de manifiesto en el último informe de la fundación Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada (Foessa), de la entidad Cáritas. En ese estudio se alerta de que «32.000 personas que bien en Ibiza están en situación de exclusión social», nada menos que el 20,4% de la población, mientras que un 43,3% se encuentra en situación de integración precaria: «Son cifras que no podemos normalizar», se destaca en la moción del PSOE.

«Juventud expulsada»

Los socialistas avisan de que esta situación «afecta de manera especialmente grave a la gente joven de Ibiza, que ve que no existe una alternativa de vida real en su propia isla. La imposibilidad de emanciparse y de acceder a una vivienda digna está expulsando a la juventud o condenándola a situaciones de precariedad, con consecuencias sociales y demográficas a medio y largo plazo».

El derecho a una vivienda digna y asequible, reconocido en la Constitución y «que todos los poderes públicos tienen la obligación de garantizar», tiene que ser «primordial y tiene que pasar por encima de los intereses económicos de algunos». «Desde el PSOE -añaden- entendemos que se tienen que aplicar políticas valientes, con el espíritu de resolver realmente la grave problemática que nos asola, políticas destinadas a la disponibilidad de viviendas para los residentes, para la población de la isla, con precios razonables y con la máxima rapidez posible. No podemos dejar el mercado y el acceso a la vivienda en manos de promotores y especuladores y tenemos que paralizar esta deriva de subida de precios constantes».

Competencias

Los socialistas consideran que el Consell tiene las competencias pertinentes (las de Urbanismo y Ordenación de Territorio) para actuar, «lo necesario», en palabras de la consellera Elena López, para materializar lo que se pide en la moción: «El Consell -se detalla en el texto de esa iniciativa- es la administración competente en materia de ordenación y gestión del territorio». Dispone, asegura, del «marco competencial» para «impulsar instrumentos normativos y de planeamiento que orienten el uso residencial de la nueva vivienda hacia la población residente, de acuerdo con los principios de sostenibilidad territorial y medioambiental, equidad social e interés general».

López, tras conocer el informe de Foessa, ya dijo que las cifras que expone «son devastadoras y evidencian la enorme gravedad de la situación social que vive la isla». A su juicio, ponen de manifiesto el «fracaso de un modelo de desarrollo que ha creado graves desigualdades y condena a la pobreza a una parte muy importante de la población trabajadora de la isla».