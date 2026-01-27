Temporal
La poda urgente de un enorme árbol obliga a cortar el tráfico en el centro de Sant Josep
La Policía Local pide precaución a los conductores
La poda "urgente" de un árbol afectado por la borrasca 'Ingrid' ha obligado esta tarde a interrumpir de forma intermitente el tráfico en el centro de Sant Josep, según ha comunicado la Policía Local en sus redes sociales. La poda, han recalcado, se ha hecho "por motivos de seguridad" al tratarse de un árbol "de enormes dimensiones".
El árbol se encuentra en la calle Pere Escanellas, justo frente a la iglesia, y los cortes de tráfico han afectado en los dos sentidos de la circulación. Estos han comenzado a las tres y media de la tarde y continuarán hasta que se den por finalizados los trabajos y se considere seguro volver a circular por la zona. Por este motivo los agentes piden a los conductores que busquen "rutas alternativas" y que eviten pasar por el centro de la localidad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»