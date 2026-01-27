La poda urgente de un enorme árbol obliga a cortar el tráfico en el centro de Sant Josep

La poda "urgente" de un árbol afectado por la borrasca 'Ingrid' ha obligado esta tarde a interrumpir de forma intermitente el tráfico en el centro de Sant Josep, según ha comunicado la Policía Local en sus redes sociales. La poda, han recalcado, se ha hecho "por motivos de seguridad" al tratarse de un árbol "de enormes dimensiones".

El árbol se encuentra en la calle Pere Escanellas, justo frente a la iglesia, y los cortes de tráfico han afectado en los dos sentidos de la circulación. Estos han comenzado a las tres y media de la tarde y continuarán hasta que se den por finalizados los trabajos y se considere seguro volver a circular por la zona. Por este motivo los agentes piden a los conductores que busquen "rutas alternativas" y que eviten pasar por el centro de la localidad.