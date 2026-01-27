El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

El Parador de Turismo de Ibiza ha puesto en marcha una oferta especial dirigida a los residentes en Baleares, con un 20% de descuento sobre la Tarifa Parador. El objetivo es fomentar el turismo de proximidad y facilitar el acceso de la población local a este establecimiento, según informa Paradores en su web. La promoción es válida desde ya hasta el 29 de diciembre de 2026.

El descuento es aplicable al alojamiento, al desayuno y a los servicios de restauración, en este último caso con descuento sobre el menú y excluyendo de la rebaja las bebidas. La oferta no es acumulable a otras promociones ni a precios especiales, destacan en la web.

Para beneficiarse de estas condiciones es necesario haber efectuado la reserva específicamente bajo esta promoción, indicando expresamente el deseo de acogerse a ella con anterioridad a la llegada al establecimiento. Además, se requiere una estancia mínima en régimen de alojamiento y desayuno.

Número limitado de habitaciones

Los precios están calculados sobre habitación doble estándar y el importe de la cama supletoria corresponde al 35% del precio de dicha habitación. La promoción está sujeta a un número limitado de habitaciones, no es válida para grupos y su calendario de aplicación puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Paradores también ha precisado que los precios incluyen los impuestos aplicables por ley en la fecha de publicación, y que cualquier variación en los conceptos, bases o tipos tributarios vigentes se repercutirá en el precio final del servicio en el momento de su prestación.

Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza / Paradores

Estancia con niños

La oferta incluye condiciones especiales para familias. El Parador ofrece cuna gratuita para niños de hasta dos años. Además, el desayuno buffet para menores cuenta con un 50% de descuento sobre el precio del adulto. En cuanto a la restauración, se dispone de dos opciones de menú infantil: el menú infantil 1, por 22 euros, que incluye entrante o plato principal, postre y bebida; y el menú infantil 2, por 30 euros, con entrante, plato principal, postre y bebida. Todos los precios incluyen impuestos, detalla la promoción del nuevo establecimiento de la red de Paradores de España.