Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ingrid en IbizaParador de IbizaPaco Jémez
instagramlinkedin

Turismo

El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

La promoción es válida hasta el 29 de diciembre de 2026

Vista aérea del patio del Parador de Ibiza.

Vista aérea del patio del Parador de Ibiza. / Paradores de España.

Verónica Carmona

Verónica Carmona

Ibiza

El Parador de Turismo de Ibiza ha puesto en marcha una oferta especial dirigida a los residentes en Baleares, con un 20% de descuento sobre la Tarifa Parador. El objetivo es fomentar el turismo de proximidad y facilitar el acceso de la población local a este establecimiento, según informa Paradores en su web. La promoción es válida desde ya hasta el 29 de diciembre de 2026.

El descuento es aplicable al alojamiento, al desayuno y a los servicios de restauración, en este último caso con descuento sobre el menú y excluyendo de la rebaja las bebidas. La oferta no es acumulable a otras promociones ni a precios especiales, destacan en la web.

Para beneficiarse de estas condiciones es necesario haber efectuado la reserva específicamente bajo esta promoción, indicando expresamente el deseo de acogerse a ella con anterioridad a la llegada al establecimiento. Además, se requiere una estancia mínima en régimen de alojamiento y desayuno.

Vídeo: así es el nuevo Parador de Turismo de Ibiza

Vídeo: así es el nuevo Parador de Turismo de Ibiza

Número limitado de habitaciones

Los precios están calculados sobre habitación doble estándar y el importe de la cama supletoria corresponde al 35% del precio de dicha habitación. La promoción está sujeta a un número limitado de habitaciones, no es válida para grupos y su calendario de aplicación puede sufrir modificaciones sin previo aviso.

Paradores también ha precisado que los precios incluyen los impuestos aplicables por ley en la fecha de publicación, y que cualquier variación en los conceptos, bases o tipos tributarios vigentes se repercutirá en el precio final del servicio en el momento de su prestación.

Noticias relacionadas y más

Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza

Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza

Ver galería

Primeras imágenes del Parador de Turismo de Ibiza / Paradores

Estancia con niños

La oferta incluye condiciones especiales para familias. El Parador ofrece cuna gratuita para niños de hasta dos años. Además, el desayuno buffet para menores cuenta con un 50% de descuento sobre el precio del adulto. En cuanto a la restauración, se dispone de dos opciones de menú infantil: el menú infantil 1, por 22 euros, que incluye entrante o plato principal, postre y bebida; y el menú infantil 2, por 30 euros, con entrante, plato principal, postre y bebida. Todos los precios incluyen impuestos, detalla la promoción del nuevo establecimiento de la red de Paradores de España.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
  2. La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
  3. La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
  4. El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
  5. La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
  6. El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
  7. Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
  8. Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»

Desestiman la reclamación de una madre que pedía al Consell de Ibiza 965.600 euros por quitarle la tutela de sus hijos durante un año

Desestiman la reclamación de una madre que pedía al Consell de Ibiza 965.600 euros por quitarle la tutela de sus hijos durante un año

El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

El videoclip que convirtió a Ana Mena en la primera embajadora del Parador de Ibiza

Ya puede solicitarse el 'Cheque Canguro' para la conciliación familiar en Baleares

Ya puede solicitarse el 'Cheque Canguro' para la conciliación familiar en Baleares

El temporal obliga a cancelar algunas conexiones marítimas con Ibiza

El temporal obliga a cancelar algunas conexiones marítimas con Ibiza

Mario Picazo advierte: la borrasca 'Joseph' llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal

Mario Picazo advierte: la borrasca 'Joseph' llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal

El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

El Parador de Ibiza lanza una oferta especial con descuento para residentes

Multa con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches ibicencos

Multa con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches ibicencos

El cabreo de Jémez, ex entrenador de la UD Ibiza, durante un partido ante el Sunderland: "Son situaciones que se dan en el campo"

El cabreo de Jémez, ex entrenador de la UD Ibiza, durante un partido ante el Sunderland: "Son situaciones que se dan en el campo"
Tracking Pixel Contents