Cambian las normas para usar Can Tomeu, la casa de colonias de Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza aprobará inicialmente este jueves el nuevo reglamento de uso de la casa de colonias de Can Tomeu, un texto que actualiza la normativa en vigor desde el año 2012 y que tiene como objetivo adaptar este equipamiento juvenil a los cambios normativos y a las actuales necesidades de gestión y utilización.

Según informa el Consistorio en un comunicado, el reglamento vigente ha estado operativo durante más de una década, un periodo en el que se han producido importantes modificaciones legislativas, como la aprobación de la Ley 10/2022, de ocio educativo para la infancia y la juventud de las Illes Balears, así como el Decreto 23/2018, que desarrolla diversos aspectos de la normativa de juventud y tiempo libre. "Esta nueva regulación permite adecuar el uso de Can Tomeu a la normativa autonómica actual en materia de seguridad, accesibilidad, actividades juveniles y protección de datos, entre otros aspectos", explica el concejal de Juventud, Manuel Jiménez.

La finca se ubica en Can Escadell. / J.A. RIERA

El nuevo reglamento incorpora también la experiencia acumulada en la gestión de la instalación y aclara cuestiones como el régimen de reservas, los derechos y deberes de las personas usuarias, los procedimientos de control y supervisión y las normas de convivencia. El objetivo es dotar de una mayor seguridad jurídica tanto al Ayuntamiento como a las entidades y colectivos que utilizan este equipamiento, detalla el Ayuntamiento.

"Instalación juvenil"

La casa de colonias de Can Tomeu queda definida como una instalación juvenil de carácter permanente, gestionada por el Ayuntamiento de Ibiza y destinada principalmente a niños, niñas y jóvenes de hasta 30 años que participen en actividades de ocio educativo, culturales y formativas. De manera puntual y siempre que exista disponibilidad, el reglamento contempla también el uso de la instalación por parte de grupos de personas mayores de 30 años, sin comprometer la función principal del equipamiento.

Otro de los aspectos destacados del texto es la incorporación de un régimen sancionador actualizado, de acuerdo con la normativa general de uso de equipamientos juveniles de las Illes Balears, que clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, y establece las correspondientes sanciones con criterios de proporcionalidad.

Una vez aprobado inicialmente por el pleno, el reglamento se someterá a un periodo de información pública antes de su aprobación definitiva y posterior publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).