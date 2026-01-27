Obras en Ibiza: el bulevar de Vara de Rey en Sant Antoni acabará en el plazo previsto

“Vamos en plazo para acabar estas obras”, asegura Marcos Serra, alcalde de Sant Antoni, en el cruce entre la calle Madrid y la calle de Vara de Rey, desde donde se contempla el desarrollo de la tercera fase de la conversión de esta última vía en un bulevar peatonalizado que une el West con ses Variades, o lo que es lo mismo, los 160 metros de la obra creada por Okuda en la calle Santa Agnès con uno de los mayores atractivos del municipio, su puesta de sol.

En plazo y “a pesar de las lluvias”. Tal como se anunció en marzo pasado, cuando ya se dijo que estas obras concluirían en febrero: «Es una obra muy esperada. La ejecución finalmente será de 11 meses y esperamos que pueda ser incluso menos», aseguró aquel día (y de momento ha atinado) la edil de Obras Públicas, Neus Mateu. Los pronósticos sobre este tipo de intervenciones casi nunca se cumplen, aunque esta vez, salvo imponderables, parece que sí.

También se comentó hace 10 meses que el presupuesto alcanzaba los 4.787.305 euros, que han pasado a 5,5 millones de euros tras una ampliación de 802.820 euros realizada en el pasado pleno de diciembre para compensar “mejoras o variaciones indispensables con el fin de llevar a cabo la correcta ejecución de las obras”.

Encuentro en la tercera fase

El encuentro con la prensa ha tenido lugar la mañana de este martes justo donde se ejecuta la tercera fase del bulevar, entre las calles Madrid y Estrella. Allí, los obreros aún colocan adoquines, cimentan, rellenan con losas parte del firme peatonal e instalan papeleras y farolas (estas dos últimas, así como una fuente, aún envueltas en plástico de burbujas -técnicamente, film alveolar-, celofán y cartones). A los bares y negocios que hay en esos 75 metros de la calle de Vara de Rey se accede por rampas metálicas.

El paso de vehículos ha sido cortado en esa arteria de la localidad, una de las que más circulación suelen tener día y noche

En el cruce con la calle Madrid hay más ajetreo, consecuencia de la instalación de las nuevas canalizaciones: hay abiertas zanjas y una excavadora retira tierra. El paso de vehículos ha sido cortado en esa arteria de la localidad, una de las que más circulación suelen tener día y noche. Y al fondo del paseo, cerca de la zona de la puesta de sol, ya se han instalado los nuevos asientos, algunos largos y aptos para siestas y cabezadas vespertinas y nocturnas.

Bonito y agradable

“Quedará bonito y agradable”, cree el alcalde, que recuerda que la inversión de esta obra, que comenzó por los extremos, está sufragada por el propio Ayuntamiento, el Consell, los fondos europeos Next Generation y el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS): “El proyecto de mayor envergadura de este mandato”, subraya con orgullo. Y pide “disculpas” a los ciudadanos por las molestias ocasionadas, especialmente por que se tenga que cortar el tráfico, a pesar de que no hay más remedio. Justo en la intersección entre la calle Madrid y la de Vara de Rey, “el punto más conflictivo porque es donde hay más tránsito”, se acometerá en breve “la elevación del paso de viandantes”. Será el remate.

La responsable del departamento de Obras Públicas hace hincapié en que esta última parte “es compleja” y que han tenido que “adaptar” las entradas a comercios, a casas e incluso al colegio público Vara de Rey. Pero los residentes, afirma, “lo valoran”, pues “da calidad al pueblo” y es “positivo” para el municipio. Lo agradecerán también, supone, “los visitantes” cuando lleguen esta temporada y no den crédito (los que ya lo conozcan) a semejante cambio.

A Mateo se le ha escapado lo que iba a ser “una sorpresa”: se instalarán unas luces “en lo alto” de ese cruce, una especie de “reclamo” para que los turistas (y los residentes) visiten el nuevo bulevar. La explicación sobre ese ‘reclamo’ no ha sido lo suficientemente precisa como para imaginar cómo será: al parecer, su iluminación será complementaria a la de las farolas (de tres lámparas cada una) y es parecida a las iluminaciones “de las verbenas”, como “una línea de bombillas”: “Como más festivo”. Será una iluminación “fija”, no temporal. A finales de febrero se despejará esta incógnita.