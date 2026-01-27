Multa con 200 euros por llevar la baliza v-16 pero no tener este otro elemento obligatorio en la guantera: la Guardia Civil vigila los coches ibicencos

La nueva normativa de seguridad vial ya está plenamente en vigor y su incumplimiento puede salir caro. El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha advertido este miércoles de que, desde este mismo momento, cualquier conductor que se detenga en la carretera por una avería o incidente y no utilice la baliza de preseñalización de emergencia V-16 será sancionado, tal y como establece la ley.

"Si paras por una avería o un incidente y no la colocas, te van a denunciar porque es obligatorio", ha señalado Navarro en declaraciones a Europa Press, al ser preguntado por el periodo de adaptación tras la entrada en vigor de la norma el pasado 1 de enero de 2026. Aunque la DGT ha concedido un margen de tiempo para facilitar la transición —al afectar a casi 30 millones de vehículos—, el responsable del organismo ha insistido en que la obligación ya es efectiva y que el objetivo es "salvar vidas, no recaudar multas".

Nuevas balizas V-16 / PI

La baliza V-16, que sustituye definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia, debe estar homologada por laboratorios autorizados como IDIADA o LCOE. No llevarla en el vehículo, o portar una que no cumpla con la certificación exigida, conlleva una sanción leve de 80 euros, la misma cuantía que se aplicaba anteriormente por no disponer de triángulos.

La ausencia de este elemento acarrea sanción

Sin embargo, esta no es la única multa a la que se enfrentan los conductores si su vehículo queda inmovilizado en la vía. El chaleco reflectante sigue siendo un elemento obligatorio y su ausencia puede elevar considerablemente la sanción. El Reglamento General de Circulación establece que los conductores y ocupantes que salgan del vehículo y ocupen la calzada o el arcén en vías interurbanas deben llevar un chaleco de alta visibilidad homologado. No disponer de él en ese momento puede suponer una multa de entre 80 y 200 euros.

En este contexto, la Guardia Civil mantiene la vigilancia en las carreteras, donde recuerda a los conductores la importancia de llevar ambos elementos obligatorios en el vehículo: la baliza V-16 correctamente homologada y el chaleco reflectante accesible, preferiblemente en la guantera. Cumplir la normativa no solo evita sanciones, sino que resulta clave para reducir riesgos y mejorar la seguridad en caso de avería o accidente.