Mario Picazo advierte: Joseph llega a Ibiza con fuerza y dejará una semana de fuerte temporal
La borrasca Joseph, que llega a Ibiza y Formentera, traerá fuertes vientos, lluvias intensas y un importante empeoramiento de la situación marítima, según las previsiones de Aemet
Tras el paso de la borrasca Ingrid la borrasca Joseph llegará a Ibiza y Formentera. Tal y como ha explicado el meteorólogo Mario Picazo en eltiempo.es, "una nueva cadena de borrascas continuará llegando desde el Atlántico durante casi toda la semana, con frentes activos que dejarán lluvias, viento intenso y fuerte oleaje en gran parte de Europa occidental".
En España, Joseph traerá un nuevo episodio de temporal marcado por el viento, la lluvia y el mal estado de la mar. Aunque los efectos más intensos se notarán en el noroeste peninsular, también habrá rachas muy fuertes en el sur, el Mediterráneo y zonas de montaña. Comunidades como Cataluña, Baleares y las costas del sur y sudeste experimentarán un notable empeoramiento del tiempo, con grandes olas y vientos muy intensos. Canarias, en cambio, quedará al margen de este episodio y mantendrá una situación más estable.
En el caso concreto de Ibiza, el temporal no dará apenas tregua. Después de un fin de semana ya marcado por fuertes vientos e intensas lluvias en algunos puntos de la isla, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar la alerta amarilla por viento y mala mar. El aviso estará vigente desde las 14 horas de este martes hasta las 8 horas del miércoles.
Según los meteorólogos, lo peor del episodio podría llegar a última hora del martes y durante la madrugada del miércoles, cuando se esperan rachas de viento de hasta 105 kilómetros por hora. El viento soplará del suroeste con una velocidad media cercana a los 70 km/h, aunque en momentos puntuales podría superar los 100 km/h.
¿Cuándo se alejará la borrasca de Ibiza?
El temporal también se dejará sentir con fuerza en el mar. Se prevé oleaje de hasta 4 metros, lo que complicará notablemente la navegación y las actividades marítimas. Además, el episodio vendrá acompañado de lluvias, con una probabilidad del 95%, lo que refuerza el carácter adverso de la jornada.
La borrasca Joseph comenzará a alejarse de las Pitiusas a partir del jueves, día en el que se espera una progresiva mejora del tiempo y el fin de las precipitaciones. Hasta entonces, las autoridades recomiendan extremar la precaución, especialmente en zonas costeras y ante desplazamientos durante las horas de mayor intensidad del temporal.
