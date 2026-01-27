La sucesión de borrascas que están azotando las Pitiusas este invierno, dejando a su paso un rastro de destrucción e incidentes, aunque afortunadamente sin daños personales. Tras el paso de ‘Ingrid’ y ‘Harry’, ahora se acerca ‘Joseph’, que se espera que sea mucho peor. Esta borrasca de alto impacto traerá vientos de más de 100 kilómetros por hora y mucha lluvia.

Llama la atención

La variación de precio de una habitación en el Parador de Ibiza de temporada baja a alta: una habitación doble estándar cuesta 212 euros la noche el 10 de marzo, que es el primer día que el nuevo hotel alojará a clientes, y sube a 608 en pleno verano. El precio llega hasta los 984 euros que cuesta la Junior Suite en temporada alta. Ayer y hoy sólo podían hacer reservas los ‘Amigos de Paradores’.

Noticias relacionadas

Que el volumen de residuos voluminosos depositados de forma irregular junto a los contenedores de basura de Formentera haya aumentado un 74% en un año, lo que ha empujado al Consell a instalar cámaras de vigilancia en los puntos más conflictivos con el objetivo de sancionar y frenar el incivismo ciudadano.