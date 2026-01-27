Javier Ferrer, cliente en el polígono Eurocentro: "Mientras el viento no vuelva a soplar con tanta fuerza no estaré preocupado"

"Mientras el viento no vuelva a soplar con tanta fuerza no estaré preocupado". Javier Ferrer, un ibicenco que se dirige a hacer la compra en el Eroski del polígono Eurocentro, es consciente de los sucesos ocurridos la noche del pasado domingo, 25 de enero, cuando el fuerte viento puso en vilo a varios comercios al arrancar el techo de algunas naves. Ante el peligro generado por las recientes condiciones meteorológicas adversas, tiene claro cómo actuar: "Si hace un tiempo tan malo, tengo claro que me voy a quedar en casa".

Ferrer no puede evitar exclamar "mare de Déu!" al recordar lo ocurrido 48 horas antes a pocos metros de donde se encuentra. "Es un fenómeno meteorológico poco habitual y que puede volver a ocurrir aunque uno no se lo espere", confiesa, antes de añadir: "Al final, es una especie de accidente".

Para Ferrer, también resulta inevitable acordarse de las terribles consecuencias provocadas, hace apenas seis meses, por las danas 'Alice' y 'Ex Gabrielle' en Ibiza: "Llevamos una temporadita fina en la isla, entre agua y viento. No recuerdo un invierno con tan mal tiempo en mi vida".

"No tenía ni idea"

También está al tanto de las consecuencias del fuerte viento de la borrasca 'Ingrid' del pasado domingo Mariano, un hombre con una rutina muy definida: "Siempre vengo una o dos veces por semana a varios de los comercios del polígono Eurocentro a comprar. Suelo venir en coche y lo que ocurrió el pasado domingo es una desgracia".

En cambio, hay otros, como Jorge Iniesta, un joven que trabaja como vigilante en el supermercado, que desconocen lo ocurrido: "No tengo ni idea de lo que pasó". Eso sí, una vez se le explica la situación, no se muestra sorprendido: "Siempre pasan cosas cuando hay temporales, ya que se hacen muchas chapuzas en esta isla".