Una influencer visita un mercadillo de Ibiza: "Es el único lugar donde encuentras este producto"

La influencer Stella Tzortzi ha compartido en su cuenta de YouTube un vídeo en el mercadillo de Sant Jordi. Durante el recorrido, Stella ofreció algunos consejos a sus seguidores: la primera regla al ir a un mercadillo, según ella, "es no quedarse con lo primero que se ve y explorar con calma cada puesto".

La influencer se centró en la búsqueda de productos naturales, con la intención de imitar platos típicos de restaurantes de la isla. "Hemos venido aquí para imitar una ensalada porque aquí es el único sitio en el que hay ese tipo de hoja", explicó mientras mostraba algunas de sus elecciones. Además, Stella enseñó monopatines antiguos, señalando que en el mercadillo se pueden encontrar auténticas joyas ocultas, desde fósiles de peces hasta cuencos, incienso y artículos de decoración.

"Las piezas llamativas estarán de moda"

Este año, adelantó, quiere experimentar con sus joyas, ya que según ella, las piezas llamativas estarán de moda. Entre sus hallazgos también destacó artículos de piel exótica, preguntándose incluso si era 'piel de Mongolia'. Entre sus compras, Stella se llevó tres vestidos, un top, dos pulseras y un anillo, entrando de lleno en un estilo más hippie. El anillo, comentó, lo eligió pensando en su novio para que "haga juego con sus ojos".

Casi al final del vídeo, Stella se probó todas las prendas y accesorios que había escogido, mostrando a sus seguidores cómo lucen en conjunto y animando a todos a disfrutar de los mercadillos locales para encontrar productos únicos y originales.

El vídeo de Stella Tzortzi muestra la variedad del mercadillo de Sant Jordi, donde se puede descubrir desde productos gastronómicos hasta piezas de coleccionista y moda artesanal.