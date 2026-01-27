Ibiza recupera la tradición de Pascua de la ‘salpassa’

La diócesis de Ibiza y Formentera ha acordado recuperar la tradicional 'salpassa', la bendición pascual de las casas que se realizaba antiguamente en la isla, como una de las principales iniciativas pastorales para los próximos meses. La decisión se abordó en la última reunión del Consejo Pastoral, celebrada el pasado sábado y presidida por el obispo de Ibiza, Vicent Ribas Prats, según informa en su web el Obispado.

La 'salpassa' es una tradición vinculada al tiempo de Pascua en la que los sacerdotes bendecían los hogares, una práctica muy arraigada históricamente en Ibiza y que ahora se pretende reactivar. Las personas interesadas en recibir esta bendición podrán inscribirse en sus parroquias.

El encuentro del Consejo Pastoral contó con la participación del vicario general, los arciprestes, delegados diocesanos y representantes de los movimientos cristianos y de Cáritas. Además de la recuperación de esta tradición pascual, durante la reunión se analizaron otros proyectos pastorales de interés para la diócesis.

Entre ellos, se presentó el directorio de catequesis específico para Ibiza y Formentera, así como el proyecto pastoral de la salud, centrado en el acompañamiento integral de los enfermos y de sus familias. También se avanzó en la organización de la peregrinación al Santo Cáliz de Valencia, prevista entre el 8 y el 11 de abril, y en la coordinación de los cursillos prematrimoniales con un enfoque diocesano.

El Consejo Pastoral, órgano de participación y consulta de la diócesis, se reúne de forma trimestral para estudiar y orientar las principales líneas de acción pastoral en Ibiza y Formentera.

¿En qué consiste la 'salpassa'?

El colaborador de Diario de Ibiza, Migue Ángel González, recuerda en uno de sus artículos de su serie 'Memoria de la isla', que en Ibiza hay antiquísimas costumbres y tradiciones que mezclan la religión con supersticiones y antiguas creencias. "La 'salpassa', por ejemplo, proviene del ritual pagano salis sparsio que el cristianismo transformó en la bendición ritual que el sacerdote hace en el espacio doméstico, dejando a sus moradores un puñado de sal que colocan como protección en los rincones, sobre todo de los dormitorios. También se pintaban de añil los dinteles de ventanas y puertas, tradición que atribuye el color azul al arcángel San Miguel, guerrero espiritual que lucha contra los demonios. Sin olvidar las cruces que en las casas payesas se hacían con lechadas de cal en los muros", recuerda.