¿Te gusta escribir y quieres mejorar? La biblioteca de Ibiza organiza un taller de escritura creativa

'Escribir un relato que nos desmantele', el taller estará dirigido por la poeta Jessica Ferrer

La filóloga y poeta Jèssica Ferrer.

Carolina Avilar

ibiza

La biblioteca municipal de Eivissa, arranca un nuevo taller de escritura creativa que se desarrollará durante cinco meses, con sesiones un sábado al mes, hasta junio: el primer sábado será el 7 de ferebro, luego 7 de marzo, 11 de abril, 2 de mayo y el último, el 6 de junio. Cada sesión tendrá una duración de tres horas, de 10 a 13 hs. y se impartirá en la Sala Villangómez de la Biblioteca de Can Ventosa, entrando por la calle Pere Francès.

Bajo el título 'Escribir un relato que nos desmantele', el taller estará dirigido por Jèssica Ferrer, poeta y activista cultural. Licenciada en Filología Catalana, Ferrer ha trabajado como profesora de lengua, cultura y literatura catalanas en la Universidade de São Paulo (Brasil), donde también se acercó a la performance y formó parte del Núcleo Experimental de Butô. De vuelta a Ibiza, creó el dúo de poesía y música Ses Honorables Virtuts Il·lògiques.

Taller de escritura creativa por Jessica Ferrer

La autora ha recibido diversos premios por su obra poética y ha publicado los poemarios 'Som aquí' (Premio Francesc Garriga, 2022) y 'Fissures' (2023). Además, ha traducido 'Poesía última de amor y enfermedad' (2016) del poeta gallego Lois Pereiro.

La actividad es gratuita, abierta a todo el público, y ya se pueden reservar plazas escribiendo un correo a: biblioteca@eivissa.es

TEMAS

