Llega a Ibiza 'Más allá de la forma', la exposición colectiva donde se unen la introspección, la poética visual y la inteligencia material

La exposición colectiva 'Más allá de la forma' que se presenta en Estudio Laterna propone una aproximación a la naturaleza alejada de la representación tradicional. La muestra entiende como proceso, memoria y experiencia la naturaleza, poniendo en primer plano los materiales orgánicos, los gestos lentos y los estados cambiantes de lo vivo.

A través de la cerámica, el dibujo, la pintura y la escultura botánica, la exposición articula tres prácticas artísticas que exploran la transformación, la metamorfosis, el arraigo y la continuidad no como conceptos cerrados, sino como movimientos constantes. La naturaleza aparece así como un sistema en tránsito: estructura, ritmo y archivo sensible.

Los artistas

La obra de Maia Bunge se despliega desde una poética de la percepción, destacan desde la galería. Sus dibujos y pinturas construyen paisajes oníricos donde lo botánico, lo animal y lo humano conviven sin jerarquías. Trabajadas con tinta, acuarela, collage y pigmentos naturales, sus composiciones "invitan a una mirada atenta y prolongada, en la que el color actúa como una sustancia viva capaz de contener lo frágil y lo expansivo".

Maia Bunge, dibujo y pintura como sistemas orgánicos / DI

En diálogo con esta dimensión sensible, las esculturas de Daniel Salorio Simonet introducen una presencia física y terrestre. Construidas a partir de elementos vegetales recolectados tras finalizar su ciclo vital, "sus piezas conciben la botánica como herencia material y archivo vivo". A través del ensamblaje, lo vegetal se transforma en estructura, cuerpo y lenguaje ancestral, revelando la naturaleza como sistema de transmisión, apuntan.

Daniel Salorio Simonet, La botánica como herencia material / DI

Por su parte, Kaori Yabusaki aborda la cerámica como un cuerpo vivo. Modeladas a mano en arcilla blanca, sus esculturas no representan formas vegetales de manera literal, sino que permiten que emerjan a través del gesto, la repetición y la lentitud. Flores, semillas y volúmenes orgánicos aparecen como estados de cuidado, protección y regeneración, conservando la huella del tiempo y del tacto.

Kaori Yabusaki, La cerámica como cuerpo vivo / DI

En 'Más allá de la forma', las tres prácticas convergen en un ecosistema sensible donde lo vegetal actúa como puente entre lo físico y lo emocional, lo visible y lo invisible. A través de materiales que conservan memoria y procesos que respetan el ritmo de las cosas, la muestra invita a detenerse y a reconocer lo vivo como aquello que persiste, se transforma y germina incluso en silencio.

La exposición puede visitarse a partir del 6 de febrero hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.