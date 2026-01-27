Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Llega a Ibiza 'Más allá de la forma', la exposición colectiva donde se unen la introspección, la poética visual y la inteligencia material

Del 6 de febrero al 25 de marzo se reúnen las prácticas de Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki en Estudio Laterna de Santa Gertrudis

'Maia', una de las obras más representativas de 'Más allá de la forma'

'Maia', una de las obras más representativas de 'Más allá de la forma' / DI

Carolina Avilar

ibiza

La exposición colectiva 'Más allá de la forma' que se presenta en Estudio Laterna propone una aproximación a la naturaleza alejada de la representación tradicional. La muestra entiende como proceso, memoria y experiencia la naturaleza, poniendo en primer plano los materiales orgánicos, los gestos lentos y los estados cambiantes de lo vivo.

A través de la cerámica, el dibujo, la pintura y la escultura botánica, la exposición articula tres prácticas artísticas que exploran la transformación, la metamorfosis, el arraigo y la continuidad no como conceptos cerrados, sino como movimientos constantes. La naturaleza aparece así como un sistema en tránsito: estructura, ritmo y archivo sensible.

Los artistas

La obra de Maia Bunge se despliega desde una poética de la percepción, destacan desde la galería. Sus dibujos y pinturas construyen paisajes oníricos donde lo botánico, lo animal y lo humano conviven sin jerarquías. Trabajadas con tinta, acuarela, collage y pigmentos naturales, sus composiciones "invitan a una mirada atenta y prolongada, en la que el color actúa como una sustancia viva capaz de contener lo frágil y lo expansivo".

Maia Bunge, dibujo y pintura como sistemas orgánicos

Maia Bunge, dibujo y pintura como sistemas orgánicos / DI

En diálogo con esta dimensión sensible, las esculturas de Daniel Salorio Simonet introducen una presencia física y terrestre. Construidas a partir de elementos vegetales recolectados tras finalizar su ciclo vital, "sus piezas conciben la botánica como herencia material y archivo vivo". A través del ensamblaje, lo vegetal se transforma en estructura, cuerpo y lenguaje ancestral, revelando la naturaleza como sistema de transmisión, apuntan.

Daniel Salorio Simonet, La botánica como herencia material

Daniel Salorio Simonet, La botánica como herencia material / DI

Por su parte, Kaori Yabusaki aborda la cerámica como un cuerpo vivo. Modeladas a mano en arcilla blanca, sus esculturas no representan formas vegetales de manera literal, sino que permiten que emerjan a través del gesto, la repetición y la lentitud. Flores, semillas y volúmenes orgánicos aparecen como estados de cuidado, protección y regeneración, conservando la huella del tiempo y del tacto.

Kaori Yabusaki, La cerámica como cuerpo vivo

Kaori Yabusaki, La cerámica como cuerpo vivo / DI

En 'Más allá de la forma', las tres prácticas convergen en un ecosistema sensible donde lo vegetal actúa como puente entre lo físico y lo emocional, lo visible y lo invisible. A través de materiales que conservan memoria y procesos que respetan el ritmo de las cosas, la muestra invita a detenerse y a reconocer lo vivo como aquello que persiste, se transforma y germina incluso en silencio.

La exposición puede visitarse a partir del 6 de febrero hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.

