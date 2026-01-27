Arte
Llega a Ibiza 'Más allá de la forma', la exposición colectiva donde se unen la introspección, la poética visual y la inteligencia material
Del 6 de febrero al 25 de marzo se reúnen las prácticas de Maia Bunge, Daniel Salorio Simonet y Kaori Yabusaki en Estudio Laterna de Santa Gertrudis
La exposición colectiva 'Más allá de la forma' que se presenta en Estudio Laterna propone una aproximación a la naturaleza alejada de la representación tradicional. La muestra entiende como proceso, memoria y experiencia la naturaleza, poniendo en primer plano los materiales orgánicos, los gestos lentos y los estados cambiantes de lo vivo.
A través de la cerámica, el dibujo, la pintura y la escultura botánica, la exposición articula tres prácticas artísticas que exploran la transformación, la metamorfosis, el arraigo y la continuidad no como conceptos cerrados, sino como movimientos constantes. La naturaleza aparece así como un sistema en tránsito: estructura, ritmo y archivo sensible.
Los artistas
La obra de Maia Bunge se despliega desde una poética de la percepción, destacan desde la galería. Sus dibujos y pinturas construyen paisajes oníricos donde lo botánico, lo animal y lo humano conviven sin jerarquías. Trabajadas con tinta, acuarela, collage y pigmentos naturales, sus composiciones "invitan a una mirada atenta y prolongada, en la que el color actúa como una sustancia viva capaz de contener lo frágil y lo expansivo".
En diálogo con esta dimensión sensible, las esculturas de Daniel Salorio Simonet introducen una presencia física y terrestre. Construidas a partir de elementos vegetales recolectados tras finalizar su ciclo vital, "sus piezas conciben la botánica como herencia material y archivo vivo". A través del ensamblaje, lo vegetal se transforma en estructura, cuerpo y lenguaje ancestral, revelando la naturaleza como sistema de transmisión, apuntan.
Por su parte, Kaori Yabusaki aborda la cerámica como un cuerpo vivo. Modeladas a mano en arcilla blanca, sus esculturas no representan formas vegetales de manera literal, sino que permiten que emerjan a través del gesto, la repetición y la lentitud. Flores, semillas y volúmenes orgánicos aparecen como estados de cuidado, protección y regeneración, conservando la huella del tiempo y del tacto.
En 'Más allá de la forma', las tres prácticas convergen en un ecosistema sensible donde lo vegetal actúa como puente entre lo físico y lo emocional, lo visible y lo invisible. A través de materiales que conservan memoria y procesos que respetan el ritmo de las cosas, la muestra invita a detenerse y a reconocer lo vivo como aquello que persiste, se transforma y germina incluso en silencio.
La exposición puede visitarse a partir del 6 de febrero hasta el 25 de marzo, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas, y los sábados con cita previa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»