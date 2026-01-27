'Hoy somos más fuertes', lema de 'Sant Josep contra el cáncer', que se traslada a Sant Jordi

San Josep volverá a volcarse este año en la lucha contra el cáncer con una nueva edición del programa 'Sant Josep contra el cáncer', que este año llega con el lema 'Hoy somos más fuertes', una iniciativa solidaria que se celebra anualmente con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora el próximo 4 de febrero.

La principal novedad de esta edición es que el acto central se trasladará a Sant Jordi, donde tendrá lugar el evento central, una jornada que se celebrará el sábado 31 de enero, de 10 a 15.30 horas, en la plaza de Sant Jordi, con una propuesta lúdica, festiva y solidaria pensada para todos los públicos.

El programa se ha organizado conjuntamente con seis asociaciones que trabajan en el acompañamiento y apoyo a personas con cáncer y a sus familias: Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer ( Apaac), Asociación Elena Torres, Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Balears (Aspanob), Ibiza y Formentera Contra el Cáncer (IFCC) y Asociación de Cáncer de Mama Metastásico (CMM). A ellas se suman diversas entidades colaboradoras, entre las que se encuentran centros educativos, clubes deportivos y asociaciones vecinales del municipio.

Además, durante toda la jornada central habrá actividades infantiles, propuestas deportivas, música en directo, talleres, espectáculos y mesas informativas, además de la lectura del manifiesto institucional. También se instalará un quiosco solidario con dulces y chocolate, gestionado por la Asociación de Mujeres de Cala de Bou, y un photocall. Uno de los espacios destacados será la exposición de arte y esculturas realizadas por usuarios del Casal Xerinol·la.

A las 10 de la mañana está prevista una clase de Kangoo Jump con Carina Páez y también los talleres infantiles, castillos inflables y servicio de custodia para los más pequeños. A las 11.15 horas habrá una clase de Body-Tonic adaptada y a las 12 del mediodía se leerá el manifiesto. Diez minutos más tarde comenzará el espectáculo de magia y clown de Laura Mandarina y a las 12.30 se encenderá la parrilla para comenzar la barbacoa. La jornada acabará con la actuación de Simple Rock a las 13.30 horas.

Por su parte, el alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, destaca la continuidad de una iniciativa que “se mantiene año tras año con la misma ilusión y compromiso” y subraya el papel fundamental de las asociaciones que trabajan “al lado de los pacientes y de sus familias los 365 días del año”. Roig señala además la voluntad municipal de que el programa vaya recorriendo los distintos núcleos del municipio en cada edición.

Mientras tanto, la concejala de Acción Social, Familia e Igualdad, Marilina Serra, remarca que el objetivo del programa es “dar visibilidad a la labor de las asociaciones y acompañar a las personas enfermas y a sus familias”, además de fomentar la prevención, la detección precoz y la investigación, aspectos clave en la lucha contra esta enfermedad.

Más actividades durante la jornada

El calendario de ‘Sant Josep contra el Cáncer’ se extenderá más allá de la jornada central con otras actividades destacadas, como la proyección del documental ‘KM0: Cáncer y vida’ y una mesa redonda en los institutos Algarb y Sant Agustí el 4 de febrero, una subida solidaria a Sa Talaia de Nordic Walking el 8 de febrero, y el Torneo de Pádel Sant Josep contra el Cáncer, que se celebrará a finales de marzo en Ibiza Pádel Indoor.

Desde el Ayuntamiento se anima a la ciudadanía a participar en este programa solidario, que tiene como objetivo reforzar la concienciación social y el apoyo colectivo frente al cáncer.