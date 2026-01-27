Ariadna Ferrer planta un 'Gra d'Ordi' de Ibiza en el Disseny Hub Barcelona

"Uno viene de una pequeña isla y piensa que a nadie le va a interesar lo que estás contando, porque es algo muy local, muy aislado, y la verdad es que he tenido muy buen feedback del público, me quedé muy sorprendida por la reacción de la gente. Les llegaba un montón y tuvo muy buena acogida", explica con entusiasmo Ariadna Ferrer, diseñadora textil de Ibiza sobre su pieza 'Gra d’Ordi', que muestra en una exposición en el Disseny Hub de Barcelona.

El arte textil made in Ibiza, participa en una muestra colectiva desde el 4 de diciembre de 2025. La pieza de Ferrer está inspirada en la joyería tradicional ibicenca. Según la artista, “una de las piezas de joyería tiene un elemento que es como un cono o un rombo, inspirado en el grano de cebada. Mi trabajo lo transforma en una versión contemporánea, como instalación en arte textil”.

Una pieza con raíces ibicencas

Ferrer crea todas sus piezas en Ibiza, de manera artesanal, y destaca la importancia de resignificar los símbolos tradicionales: “Mis puntos de referencia están bastante basados en el folclore, en la reinterpretación, en romper los parámetros y llevarnos a una cultura más allá de nuestra isla. En la joyería tradicional se conservan muchas piezas, pero se ha perdido el conocimiento de la técnica. Mi objetivo es acercar el pasado a la actualidad y darles nueva vida dentro de un lenguaje contemporáneo”.

La obra 'Gra d´Ordi' en Disseny Hub Barcelona / DI

"La materia construida": Arte colectivo

En relación a la muestra, explica que es una exposición colectiva de 'Art & Craft', que reúne a artistas trabajando diferentes materiales: vídeo, metal, textil, entre otros. Sobre esta experiencia, Ferrer comenta: “Poder estar en contacto con artistas contemporáneos me ha nutrido y ha sido parte de la evolución de mi propio lenguaje, pasando de piezas de vestimenta a instalaciones artísticas. La sinergia con los compañeros enriquece nuestro trabajo y ayuda a desarrollar nuevas propuestas”.

Más allá de la propuesta artística, Ferrer brinda un mensaje a los emprendedores y soñadores de la isla sobre su filosofia de vida: “Que salgan y abran horizontes, no solo físicos, sino tambien mentales. Yo he tenido que salir para dar voz a mi lenguaje. Cuando sales fuera te das cuenta de que hay todo un mundo, y esto es muy valioso”.

'Gra d’Ordi' se puede visitar gratuitamente hasta el 15 de febrero de este año en el Disseny Hub Barcelona, una oportunidad para sumergirse en la creatividad contemporánea y la reinterpretación artesanal de la isla de Ibiza.