No hizo falta que la velocidad de difusión de las redes sociales reflejaran anoche la fuerza de la borrasca ‘Ingrid’. Más allá de los vídeos e imágenes que circularon desde que las nubes tocaron techo pitiuso, lo demuestra el que este lunes por la mañana todo el que vaya por la calle tenga algo que contar. Si no fue el granizo o el ruido del viento, fueron los árboles caídos o los cortes de luz en varias casas al acabar el día.

Vista de los desperfectos a las diez de la mañana. / J. A. Riera

Todos coinciden, sin embargo, en que el suceso más llamativo (y alarmante) fue que el viento arrancase de cuajo el techo de varias naves del polígono Eurocentro. Una zona que, curiosamente, recibe muchas visitas este lunes. Desde las diez de la mañana no paran de asomar móviles en las ventanillas de los coches, en los que las cámaras y las caras de asombro evidencian la indomable y repentina energía que alcanzó el aire.

Una de las máquinas de aire acondicionado que cayó desde el techo / J. A. Riera

Frente a la zona que acordonaron los Bomberos el domingo por la noche, se encuentran también los propietarios de varios de los establecimientos de la calle Can Xareco. Su rostro no difiere del de los curiosos que pasan por el polígono pero, ante la sorpresa, coinciden en la suerte de que no hubiera nadie en la zona cuando el vendaval desprendió las piezas de los tejados. El impacto de alguna de las grandes planchas contra peatones o vehículos pudo haber provocado una tragedia.

Las placas de techo se acumularon en diferentes partes del polígono Eurocentro. / J. A. Riera

Los dos vehículos que quedaron atrapados. / J. A. Riera

Yasmina Piñeiro, Eivitoys: «Si hubiera ocurrido de día, habría sido terrible»

«Si hubiera sido de día habría sido terrible», indica Yasmina Piñeiro, propietaria de la juguetería Eivitoys, que junto a Fita Muebles, Carlin e Hipermenaje permanece cerrada por un cordón policial.

Las placas de techo se acumularon en diferentes partes del polígono Eurocentro. / J. A. Riera

Piñeiro tiene en cuenta que en el polígono aparcan coches a diario y, afortunadamente, este domingo eran muy pocos los que había en el entorno. Cuando un vecino la avisó a ella y al resto de propietarios de las naves industriales, solo tuvieron que lamentar los daños materiales, cuya magnitud todavía desconocen.

Un camión de Ca na Negreta retira los escombros. / J. A. Riera

La propietaria de Eivitoys señala que aún no hay certeza de si el techo que el viento se llevó pertenecía a una o varias naves del polígono Eurocentro, ya que, según afirma, «parece que se ha volado por varias zonas». Piñeiro se acercó al lugar el domingo cerca de las doce de la noche y los bomberos se encontraban revisando la superficie de los negocios que, tiene entendido, más tarde se inspeccionarán con un dron.

El tejado de Eivitoys es, como el de las naves colindantes, de chapa, y se renovó hace tres años. Fue una actuación que «se hizo en dos fases», explica Piñeiro. A diferencia de su tejado y el de Hipermenaje, en Fita Muebles y Carlin, la chapa nueva se instaló sobre la antigua, por lo que se considera que su interior no se ha visto perjudicado.

En el caso de su tienda, Piñeiro pudo entrar anoche y comprobó que había algunos agujeros en el tejado y que entraba un poco de agua. Cree que podrían coincidir con los huecos que ocupaban las máquinas de aire acondicionado, una de las cuales salió volando junto a las chapas y quedó delante de la puerta del establecimiento.

La mayor parte de las chapas que se desprendieron se han quedado acumuladas en la parte trasera de este polígono, donde Alejandro Moreno, de Ca Na Negreta, las retira desde poco después de las diez de la mañana. Las recoge con el brazo del camión y las dobla con una facilidad que resulta difícil de comprender.

Se trata de planchas de entre tres y cuatro metros de longitud, que simulan quedar dobladas como una sábana. Moreno indica que es complicado determinar el tiempo que le llevará recoger todas las planchas a esta hora, porque en cuanto se llene el primer contenedor irá a vaciarlo a la empresa y volverá. Eso sí, avanza que lo hará acompañado de un segundo camión para agilizar el trabajo.

Una gran parte de las planchas ocupan un tercio del aparcamiento del supermercado Eroski y el resto se amontonan entre Eivitoys y la tienda de artículos de hostelería. La entrada de esta última, de hecho, ha quedado inaccesible y bajo los grandes montones de chapa hay una furgoneta y un turismo que todavía no se aprecian a simple vista.

A diferencia de lo que ocurrió hace unos meses, Piñeiro comenta que esta misma área se vio afectada por las lluvias torrenciales de finales de septiembre y principios de octubre del año pasado. Rememora que el agua llegó al interior de los comercios y ya tocó limpiar y reordenar entonces. En esta ocasión los daños se deben a la fuerza del viento que trajo la borrasca ‘Ingrid’, con rachas que superaron los 90 kilómetros hora, según anunció la Agencia Estatal de Meteorología.

José Izquierdo, Eroski: «Menos mal que solo son daños materiales»

José Izquierdo, jefe de zona de Grupo Eroski en las Pitiusas, considera aliviado que «menos mal que solo son daños materiales».

El supermercado permanece abierto pero ha cerrado el aparcamiento este lunes y varias de las personas coinciden en que, en este caso, ha sido positivo que hace un tiempo se decidiera que pasase a ser exclusivo para los clientes.

Antes de la reforma, la parcela, propiedad de Eroski, se utilizaba como aparcamiento disuasorio y estacionaban autocaravanas de noche. Por este motivo, también cabe celebrar que solo acabasen bajo las planchas dos vehículos que se encontraban en la acera de enfrente de Hipermenaje.

José Luis García, Fita: «Impacta mucho ver el destrozo en persona»

José Luis García, encargado de seguridad de Fita, una de las empresas afectadas por el temporal en el polígono Eurocentro, revisó el domingo por la noche las cámaras de seguridad de la tienda de artículos para el hogar, pero lo hizo antes de que el techo de esta y otras naves saliera disparado. Explica que al percibir la intensidad de la borrasca ‘Ingrid’ le dio por comprobar «por vocación» cómo iba todo en su lugar de trabajo.

Recuerda la intensidad con la que la lluvia golpeaba los cristales del local cerca de las nueve y media de la noche, pero no llegó a ver nada fuera de lo habitual. Este lunes, cuando se ha desplazado al lugar de los hechos, se sorprende por la envergadura de lo ocurrido: «Impacta mucho más ver el destrozo en persona», asegura.

García llegó a ver los vídeos que circularon rápidamente por las redes sociales y coincide con Piñeiro en que, dentro del caos, podrían haberse dado males mayores. También opina así Juan Salazar, trabajador en Fita Ibicentro, que desde por la mañana presta apoyo a los agentes de la Policía Local que vigilan la zona.

La Policía Local de Sant Antoni atiende cerca de 40 incidencias por el temporal Ingrid / A. Sant Antoni

Salazar aguarda frente al perímetro acordonado en la calle de Ca les Ànimes para advertir a los usuarios de que no se puede acceder al lugar. Esta calle no se ha visto especialmente afectada, ya que el cúmulo de placas se encuentra en una parte del aparcamiento de Eroski y enfrente de la juguetería Eivitoys y la tienda Hipermenaje, pero conviene extremar precauciones. Por la mañana el aire es frío y el viento aún es bastante fuerte.

Salazar explica que esta mañana se avisó a sus compañeros de Fita Muebles para que no acudieran a trabajar: «La puerta de entrada está justo en la zona acordonada», apunta. Tampoco han abierto Carlin, Eivitoys ni Hipermenaje. Todos permanecen cerrados hasta que se liberen los escombros de la zona y se puedan determinar los daños.

Entre los propietarios de los establecimientos hay dudas sobre la zona exacta del techo que se ha visto afectada. La cobertura tenía un grosor diferente en los dos primeros comercios, Fita Muebles y Carlin, y en los dos últimos. Esto se debe a que, tras su renovación hace tres años, los que se encuentran más cerca de la avenida de Sant Joan, decidieron mantener el tejado antiguo bajo el nuevo, mientras Eivitoys e Hipermenaje lo sustituyeron directamente por uno nuevo.

Este lunes a las tres de la tarde, un grupo de al menos cuatro hombres asegura y revisa los desperfectos en el techo de las diferentes naves. En el suelo, un hombre del equipo de Fita apunta que los más perjudicados son los techos de las dos primeras naves, que han quedado «agujereados como si hubieran disparado desde arriba». A esa hora dos operarios de Ca na Negreta avanzan en la retirada de las chapas y ya han dejado al descubierto los dos vehículos que habían quedado sepultados bajo las planchas del techo. Se trata de una furgoneta y un turismo que estaban aparcados en la calle de Can Xareco y no muestran daños aparentes. Se espera que la zona pueda volver a la normalidad lo antes posible.