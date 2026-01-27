La última
Todos con La Guía en Fitur
Las revistas La Guía de Ibiza y La Guía de Formentera, que edita por separado Diario de Ibiza, estuvieron presentes la pasada semana en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur), donde se distribuyeron cientos de ejemplares de forma gratuita y con notable éxito en los mostradores de exposición del estand independiente de Ibiza y en los mostradores de atención al público de Ibiza y Formentera en el pabellón conjunto de Balears.
Esta es la 35 edición del magacín de promoción turística y empresarial de las Pitiusas que se presenta en la feria madrileña para distribuir entre los profesionales del sector y el numeroso público en general que visitó la feria durante el fin de semana.
La Guía de Ibiza y La Guía de Formentera contaron un año más con el apoyo de todas las instituciones de las islas y los profesionales de la hostelería, la restauración, el ocio y el turismo; quienes alabaron la calidad de estos dos magacines que recogen las mejores imágenes de Ibiza en sus 240 páginas y en las 84 de Formentera a todo color, en papel cuché de gran calidad con portadas plastificadas en papel de 200 gramos.
Estas publicaciones muestran magníficas fotografías de los rincones icónicos de las islas, sus municipios, historia, arquitectura, cultura, folclore y tradiciones, moda Adlib, gastronomía, oferta hotelera, deportes, náutica y el famoso ocio nocturno de Ibiza y su espectacular oferta. Estos contenidos se complementan con personajes famosos, artistas, chefs y dj’s de fama internacional que visitan las Pitiusas durante la temporada estival.
Este año, La Guía celebra su 35 aniversario y ya elabora una revista conmemorativa para la edición especial de verano, que recogerá mas de tres décadas de historia, la promoción del turismo y el sector empresarial de las Pitiusas a nivel local, nacional e internacional con un renovado diseño, manutención y contenidos editoriales que reflejarán los cambios e innovaciones de la industria turística.
