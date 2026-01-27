Esta es la fecha tope para apuntarse a la rúa de Carnaval de Sant Antoni
El Ayuntamiento repartirá 12.000 euros en premios
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la rúa de Carnaval de 2026 en Sant Antoni. El desfile se celebrará el martes 17 de febrero a partir de las 17 horas.
Desde la concejalía de Fiestas del Ayuntamiento han explicado que la rúa está abierta a participantes de todas las edades, con categorías para adultos, jóvenes (de 12 a 18 años) e infantiles (hasta 11 años). Los participantes podrán inscribirse de forma individual o en pareja, comparsa a pie o carroza con vehículo. Además, podrán concursar en otra categoría los colegios e institutos del municipio.
La inscripción es gratuita y se podrá realizar hasta el 13 de febrero en el Centro de Información Joven (C/ Ramón y Cajal, 19; edificio Espai Jove) o a través de la sede electrónica (https://santantoni.sedelectronica.es/).
La concentración de los participantes será a las 16.30 horas en la Avenida Doctor Fleming y el desfile comenzará a las 17 horas. El recorrido será por la Avenida Doctor Fleming, el primer tramo de la Avenida Portmany, el Passeig de ses Fonts y el Passeig de la Mar, hasta regresar al punto de inicio. Al concluir la rúa, se llevará a cabo la entrega de premios en el Passeig de ses Fonts.
Premios
El jurado, compuesto por representantes de diferentes asociaciones y entidades del municipio, evaluará los disfraces y carrozas según criterios de originalidad, creatividad, reciclaje, animación, elaboración de la carroza y confección del vestuario, entre otros aspectos. Se repartirán un total de 12.000 euros en premios para las diferentes categorías.
Mejores disfraces individuales o en pareja
Categorías adulto, joven e infantil:
1er premio: 120€
2º premio: 100€
3er premio: 80€
Mejores comparsas a pie
Categorías adulto, joven e infantil:
1er premio: 300€
2º premio: 200€
3er premio: 100€
Mejores comparsas y carrozas con vehículo
Categorías adulto, joven e infantil:
1er premio: 1000€
2º premio: 600€
3er premio: 400€
Mejores comparsas y carrozas de colegios e institutos del municipio
Categoría única:
1er premio: 1000€
2º premio: 600€
3er premio: 500€
Además, en esta categoría se repartirán 1.200 euros entre el resto de participantes, con un máximo de 400 euros por participante.
