Estas son las estrellas confirmadas de los 'openings' de 2026 en las discotecas de Ibiza

The Night League ha desvelado los line-ups completos de las Opening Parties de Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza y [UNVRS], tres citas que concentrarán el arranque de la temporada 2026 en Ibiza en un mismo fin de semana: sábado 25 de abril y domingo 26 de abril. La compañía presenta estas aperturas como tres experiencias diferentes: cultura, emoción y exploración con un mismo hilo conductor, la pista como lugar de conexión humana y expresión colectiva, apoyada en tecnología y producción visual de gran formato.

Un maratón de salas y una producción visual “a medida” en Hï Ibiza

La primera de las tres aperturas llegará el sábado 25 de abril con la Opening Party oficial de Hï Ibiza, un arranque planteado como un maratón musical a través de sus salas, con una producción visual completamente nueva creada para inaugurar la temporada.

En el Theatre, el cartel reúne perfiles muy distintos dentro del clubbing actual. East End Dubs aparece como uno de los nombres centrales, con su deep tech y minimal house y su vínculo con el colectivo Eastenderz. También está Ewan McVicar, asociado a una energía rave y un house de alto voltaje, y Joseph Capriati, con una propuesta versátil entre house y techno. La lista suma a OMRI., presentado como una lectura alternativa y contemporánea de la electrónica, y a Rossi., tras una temporada destacada con su minimal tech y house hipnótico. Uno de los fichajes más singulares es Skepta, pionero del grime y fundador de Más Tiempo, que traslada su lenguaje sonoro al entorno club. Y completan el bloque principal The Martinez Brothers, en su papel de referentes del house neoyorquino.

En la sala Club, la narrativa cambia de registro: DJ Gigola se mueve entre techno y electrónica experimental; Indira Paganotto regresa con su psytechno; Natalia Roth aporta un enfoque elegante y preciso de minimal house y techno; Patrick Mason eleva el pulso con una presencia performativa marcada; y VTSS cierra el viaje con una visión maximalista del techno contemporáneo. En el Wild Corner, el foco se desplaza hacia un house más orgánico y directo con Dan Shake, Delilah y Melon Bomb.

Ushuaïa Ibiza estrena opening en domingo con sonido “day-to-night”

El domingo 26 de abril, Ushuaïa Ibiza celebrará su Opening Party en domingo por primera vez, con una programación concebida específicamente para el formato de día y el espíritu day-to-night del recinto.

El escenario exterior estará encabezado por Francis Mercier, descrito como artista global y fundador de Deep Root Records, reconocido por llevar el afro house y sonidos multiculturales a pistas de baile de todo el mundo. A su lado figura HUGEL, asociado al auge internacional del latin house y a una energía luminosa pensada para bailar al aire libre. Se suma Kaz James con un sonido deep y melódico y el dúo español MËSTIZA, que vuelve a la isla tras una temporada 2025 destacada con su mezcla de house y techno de inspiración flamenca. En el bloque afro house aparece MoBlack, fundador de uno de los sellos del género más influyentes de la escena, y completa el cartel el dúo cubano PAUZA, con una combinación de ritmos afrocaribeños y grooves envolventes.

Imagen de archivo de Ushuaïa / Ushuaïa Ibiza

[UNVRS] abre su segunda temporada: de “debut” a “exploración”

Esa misma noche del domingo 26 de abril, [UNVRS] inaugurará oficialmente su segunda temporada tras un primer año que, según la compañía, fue el momento de abrir puertas y mostrar un universo todavía insinuado. Para 2026, la idea pasa a ser la exploración, con una nueva generación tecnológica orientada a reforzar escala, inmersión e impacto visual en un espacio concebido como arena contemporánea, con arquitectura icónica y producción envolvente.

En la Main Room el liderazgo del cartel recae en Black Coffee, asociado a sonidos afropolitan y a la expansión del afro house a gran escala, junto al dúo británico CamelPhat. También figura Carl Cox, residente de los domingos, con selecciones open-format y su reconocido control de la mezcla. El viaje se completa con Deer Jade, descrita por su visión emocional y mística del melodic house y techno; Miss Monique, que regresa tras actuaciones memorables la temporada pasada; y el español Paco Osuna, con un sonido profundo y orientado a la pista.

Las entradas y las reservas VIP ya están disponibles, según la organización.