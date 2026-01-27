Eroski ofrece 124 puestos de trabajo en Ibiza y Formentera

La cadena de supermercados Eroski ha abierto un proceso de selección para cubrir 124 puestos de trabajo en Ibiza y Formentera, según ha informado el Servei de Formació i Ocupació de les Illes Balears (SOIB). Las vacantes se reparten entre distintos centros de trabajo de los municipios de Ibiza, Sant Antoni, Sant Josep y Santa Eulària.

Esta oferta forma parte de una convocatoria más amplia con la que Eroski prevé incorporar 457 trabajadores en el conjunto de Baleares, destinados a establecimientos de Mallorca, Ibiza y Formentera, con el objetivo de reforzar sus plantillas en diferentes áreas.

Puestos de trabajo

En el caso de las Pitiusas, la empresa busca personal para varios perfiles profesionales. En concreto, las vacantes corresponden a puestos de caja y reposición, sección de frescos —que incluye carnicería-charcutería, pescadería, frutería y panadería— y personal de almacén, este último perfil disponible únicamente en las zonas de Palma e Ibiza.

Las personas interesadas podrán consultar los requisitos específicos de cada perfil profesional en la documentación habilitada y, si cumplen las condiciones, inscribirse en el formulario correspondiente al municipio más cercano a su lugar de residencia cuando se abra el plazo de inscripción, según la información publicada por el SOIB. Cada formulario sólo estará disponible para las inscripciones entre las fechas que aparecen para la zona que corresponda.