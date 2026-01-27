Encuentran al joven alemán desaparecido en Ibiza

El joven alemán de 26 años desaparecido desde el sábado en Ibiza ha sido encontrado en buen estado, según publica un usuario en la página de Facebook 'Deutschsprachige auf Ibiza', en la que se dio el aviso de desaparición. "Buenas noticias: ¡Justin ha aparecido de nuevo! Ha sido encontrado en buen estado", informan en la citada red social.

"Agradecemos de corazón a todas las personas que ayudaron en la búsqueda, compartieron la publicación y aportaron información", explica un hombre sobre el asunto, quien pide a su vez que el aviso de búsqueda se elimine.

Una imagen del mensaje. / FACEBOOK

Familiares y amigos compartieron en redes sociales la imagen de Justin Freier, al que buscaban, ya que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado sábado 24 de enero sobre las 23 horas.

La última vez que fue visto se encontraba en Santa Eulària. En la nota publicada en redes se explicaba que no se había tenido contacto con él desde el fin de semana y daba dos teléfonos de contacto para ofrecer información sobre su posible paradero.

La semana pasada hubo otra alerta por un desaparecido en Ibiza que finalmente fue localizado. Pablo, un hombre de 66 años que llevaba desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza, según informó la asociación SOS Desaparecidos. La entidad informó de la desaparición el pasado jueves 22 de enero. El hombre llevaba en paradero desconocido desde el 1 de enero.