Vivienda
La edad para comprar vivienda en Baleares roza ya los 50 años
La media de edad de los compradores en España ha pasado de los 45 años en 2015 a los 48 años en 2024, según los últimos datos del Portal Estadístico del Notariado
La edad a la que se accede a una vivienda en propiedad en Baleares se sitúa entre los 48 y 49 años, según los últimos datos del Portal Estadístico del Notariado, que constatan un envejecimiento progresivo del perfil del comprador de vivienda durante la última década en todo el territorio nacional.
Según el informe, la media de edad de los compradores de vivienda en España ha pasado de los 45 años en 2015 a los 48 años en 2024, lo que supone un retraso de casi tres años en menos de una década. Baleares se encuentra entre las comunidades donde el acceso a la propiedad se produce cada vez más tarde, junto a Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias.
Diferencias territoriales
El estudio pone de relieve que este fenómeno se repite en prácticamente todas las comunidades autónomas, aunque con diferencias territoriales. Castilla y León encabeza el ranking de regiones donde se compra vivienda a una edad más avanzada, con una media de 51 años, seguida de Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja, todas ellas con 50 años. En el extremo opuesto se sitúa Ceuta, donde la media de edad es de 41 años, seguida de la Región de Murcia, con 45 años.
En cuanto a la evolución desde 2015, el País Vasco y Cantabria son las comunidades donde más se ha retrasado el acceso a la vivienda, con incrementos de cinco años en la edad media de compra. En otras regiones, como Cataluña, Comunidad Valenciana o Murcia, el aumento ha sido más moderado, de entre dos y tres años.
El Portal Estadístico del Notariado, que se basa en datos oficiales de compraventas formalizadas ante notario, confirma así una tendencia clara: en España se compra vivienda cada vez más tarde. En amplias zonas del país, el perfil del comprador tipo se acerca ya a la cincuentena.
