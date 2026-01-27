Dispositivo especial de los bomberos de Ibiza ante la alerta naranja de este miércoles

El Consell de Ibiza ha reforzado el servicio de Bomberos de la isla con motivo de la activación del aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos previsto para este miércoles 28 de enero. La alerta incluye episodios de fuerte viento y fenómenos costeros que pueden provocar incidencias en distintos puntos de la isla.

Según ha informado la institución insular, el cuerpo de Bomberos contará con un dispositivo especial integrado por 25 efectivos activados mientras se mantenga el aviso, con el objetivo de atender con rapidez las posibles intervenciones derivadas de este episodio de mal tiempo.

Además del refuerzo del servicio de emergencias, la brigada de Xarxa Viària del Consell también se encuentra en situación de aviso para actuar ante cualquier incidencia en la red de carreteras, como desprendimientos, acumulaciones de agua o afectaciones a la circulación.

Llamamiento a la prudencia

Desde el Consell se ha hecho un llamamiento a la población para extremar la prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones y avisos de los servicios de emergencia y de Protección Civil. En caso de que sea imprescindible circular por la red viaria, la institución insiste en hacerlo con máxima precaución.

Asimismo, recuerda que ante cualquier emergencia debe contactarse con el 112.