Cortan al tráfico el acceso a Cala de Bou y Port des Torrent

La Policía Local de Sant Josep ha cortado al tráfico el tramo de la calle Cala de Bou que discurre próximo a la playa de es Puet por "motivos de seguridad". El problema, según han informado desde el Ayuntamiento, es la caída de varios árboles en la zona debido al temporal.

Este cierre impide el acceso a Cala de Bou y Port des Torrent a través de la calle Des Molí de Sant Antoni, la vía que pasa frente a la playa de es Puet.

La Policía solicita a los conductores que utilicen trayectos alternativos, principalmente a través de la avenida Sant Agustí.