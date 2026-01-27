18 nuevos bomberos para Ibiza

El Consell de Ibiza ha celebrado el acto de toma de posesión de nuevo personal funcionario de carrera y funcionarios en prácticas del servicio de Bomberos, correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2025.

En total, han tomado posesión de su cargo 18 nuevos efectivos, de los cuales 11 lo han hecho como funcionarios en prácticas y 7 como funcionarios de carrera, según informa la institución insular en un comunicado. El acto tuvo lugar en el parque de Bomberos y supone un nuevo refuerzo de la plantilla del servicio de emergencias de la isla.

Durante el acto, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, felicitó a los nuevos bomberos y bomberas y destacó el compromiso de la institución insular con el fortalecimiento del servicio, al que definió como “fundamental para nuestra isla”.

En la toma de posesión también estuvieron presentes la consellera de Recursos Humanos, Maria Fajarnés; el conseller responsable del servicio de Bomberos, Ignacio Andrés Roselló, y la directora insular de Recursos Humanos, Pepa Costa, quienes acompañaron a los nuevos efectivos en el inicio de esta nueva etapa profesional.