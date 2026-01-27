Una conocida periodista portuguesa cuenta cómo le robaron durante su estancia en Ibiza: "Creen que utilizaron gas para dormirnos"

Las vacaciones en Ibiza de Patricia Maldonado, una conocida periodista y presentadora portuguesa, se vieron empañadas por un grave incidente. Durante la madrugada, la vivienda vacacional en la que se alojaba junto a un grupo de personas fue asaltada mientras todos dormían, según ha contado la periodista en una entrevista en Conexão Viagem. Los autores del robo lograron llevarse dinero en efectivo, aunque dejaron atrás documentación personal como pasaportes y permisos de residencia.

Según relata Maldonado, todos los objetos de valor los habían guardado previamente en una caja fuerte. Sin embargo, al marcharse ella antes que el resto del grupo, pidió recuperar sus pertenencias la noche anterior a su viaje. “Metí todo en mi mochila: el pasaporte, la green card, el dinero… y la dejé detrás de mi cabeza cuando me dormí”, explica.

La sorpresa para Patricia llegó las 4.30 de la madrugada, al despertarse para ir al aeropuerto: la mochila había desaparecido. "Desperté a mis amigas pensando que estaba equivocada, que la habría guardado en otro sitio. Pero no estaba en el armario, ni debajo de la cama, ni en ninguna parte·, relata.

La situación se volvió más grave cuando el grupo comenzó a revisar la vivienda. En una zona exterior que daba a la piscina encontraron varias bolsas tiradas en el suelo, completamente vacías. "Habían robado el dinero, pero no se llevaron ningún documento. Ni pasaportes ni green cards. Todo eso estaba allí", afirma.

Un tipo de robo frecuente en Ibiza

Maldonado tuvo que desplazarse directamente al aeropuerto sin tiempo para denunciar los hechos, según cuenta. Posteriormente, una amiga acudió a comisaría junto a su marido, donde les informaron de que se trata de un tipo de robo frecuente en alojamientos turísticos: entradas silenciosas durante la madrugada, sustracción selectiva de dinero en efectivo y abandono de objetos sin valor económico para los ladrones.

La víctima afirma que nunca había oído hablar de este tipo de modus operandi. "Nos dijeron que existe la creencia de que utilizan gas para dormir a la gente, pero lo cierto es que entraron mientras estábamos dentro, durmiendo, sin que nadie se diera cuenta".