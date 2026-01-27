Vuelos
Esta compañía unirá Ibiza con un famoso destino europeo dos veces en semana durante todo el verano
Otra aerolínea ya anunció que Ibiza contará con una conexión directa a Bruselas a partir del 15 de febrero para ampliar las opciones de viaje en temporada baja
La aerolínea Aeroitalia ha anunciado una nueva conexión que unirá Ibiza con Roma Fiumicino durante la temporada de verano de 2026. La ruta operará dos veces por semana, los lunes y los viernes, comienza el 12 de junio y finaliza el 25 de septiembre.
El primer vuelo de la temporada tiene ahora en la web de la aerolínea un precio de 50 euros, mientras que el último de septiembre se sitúa actualmente en 70 euros. Según los datos publicados por la compañía, agosto será el mes más caro, con tarifas que parten de los 109 euros. La aerolínea no contempla extender la ruta fuera del calendario estival, por lo que no habrá vuelos durante la primavera ni el invierno.
Aeroitalia ya ha abierto la venta de billetes para esta conexión. Los pasajeros pueden adquirirlos tanto a través de la web oficial de la aerolínea como mediante los canales de reserva habituales, asegurándose así una planificación anticipada para quienes deseen aprovechar la temporada turística en la isla y combinarla con una escapada a la capital italiana.
Esta nueva ruta refuerza la conectividad de Ibiza con destinos europeos estratégicos, facilitando los desplazamientos de turistas y residentes durante los meses de mayor afluencia en la isla y ofreciendo precios competitivos para quienes planifiquen sus vacaciones con antelación.
Nueva conexión en invierno
La aerolínea Transavia anunció este mes que Ibiza suma una nueva ruta internacional que permitirá viajar directamente a un importante destino europeo durante los meses de menor afluencia turística, ampliando así las opciones tanto para residentes como para visitantes. La conexión arrancará el domingo 15 de febrero, con vuelos directos programados los martes, jueves y domingos. Según la información disponible, el precio más bajo para esta ruta parte desde 37 euros, lo que la convierte en una opción especialmente competitiva en temporada baja.
El destino europeo con el que Ibiza estrena esta nueva conexión directa es Bruselas. Esta ampliación de frecuencias refuerza la estrategia de desestacionalización de Ibiza y facilita la llegada de turistas europeos fuera de los meses tradicionalmente más concurridos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La Aemet advierte: llega una nueva 'borrasca de gran impacto' que pondrá a Ibiza en alerta naranja
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»