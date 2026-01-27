Esta compañía unirá Ibiza con un famoso destino europeo dos veces en semana durante todo el verano

La aerolínea Aeroitalia ha anunciado una nueva conexión que unirá Ibiza con Roma Fiumicino durante la temporada de verano de 2026. La ruta operará dos veces por semana, los lunes y los viernes, comienza el 12 de junio y finaliza el 25 de septiembre.

El primer vuelo de la temporada tiene ahora en la web de la aerolínea un precio de 50 euros, mientras que el último de septiembre se sitúa actualmente en 70 euros. Según los datos publicados por la compañía, agosto será el mes más caro, con tarifas que parten de los 109 euros. La aerolínea no contempla extender la ruta fuera del calendario estival, por lo que no habrá vuelos durante la primavera ni el invierno.

Aeroitalia ya ha abierto la venta de billetes para esta conexión. Los pasajeros pueden adquirirlos tanto a través de la web oficial de la aerolínea como mediante los canales de reserva habituales, asegurándose así una planificación anticipada para quienes deseen aprovechar la temporada turística en la isla y combinarla con una escapada a la capital italiana.

Esta nueva ruta refuerza la conectividad de Ibiza con destinos europeos estratégicos, facilitando los desplazamientos de turistas y residentes durante los meses de mayor afluencia en la isla y ofreciendo precios competitivos para quienes planifiquen sus vacaciones con antelación.

Nueva conexión en invierno

La aerolínea Transavia anunció este mes que Ibiza suma una nueva ruta internacional que permitirá viajar directamente a un importante destino europeo durante los meses de menor afluencia turística, ampliando así las opciones tanto para residentes como para visitantes. La conexión arrancará el domingo 15 de febrero, con vuelos directos programados los martes, jueves y domingos. Según la información disponible, el precio más bajo para esta ruta parte desde 37 euros, lo que la convierte en una opción especialmente competitiva en temporada baja.

El destino europeo con el que Ibiza estrena esta nueva conexión directa es Bruselas. Esta ampliación de frecuencias refuerza la estrategia de desestacionalización de Ibiza y facilita la llegada de turistas europeos fuera de los meses tradicionalmente más concurridos.