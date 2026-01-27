Esta cadena hotelera busca personal de animación para la temporada de verano en Ibiza

La cadena Garden Hotels busca profesionales de animación de cara a la temporada turística de verano de 2026, con vacantes en establecimientos de Ibiza, así como Mallorca y Menorca. La oferta, publicada a través del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), incluye un total de 27 puestos de trabajo, algunos de ellos destinados a hoteles de la isla. La empresa busca cubrir diez puestos de animación deportiva y espectáculos, cinco de animación fitness y espectáculos, diez de animación infantil y espectáculos, así como dos plazas de jefe o jefa de animación.

Entre los requisitos valorados por la empresa figuran los conocimientos de inglés y de otros idiomas, como alemán, neerlandés, italiano, sueco, danés, portugués, checo o polaco. Las personas interesadas pueden consultar el detalle de cada perfil profesional y presentar su candidatura a través de los formularios habilitados por el SOIB, adjuntando el currículum actualizado, la documentación solicitada y una carta de presentación. El plazo de inscripción finaliza el 14 de febrero de 2026, incluido.

Curso de formación

Garden Hotels ofrece un curso de formación obligatorio y gratuito, a cargo de la empresa, que se desarrollará entre el 13 de abril y el 1 de mayo de 2026, con posibilidad de ajuste según la apertura de los hoteles. Los contratos tendrán una duración de entre cinco meses y medio y seis meses, con inicio máximo el 1 de mayo y finalización a finales de octubre.

En cuanto a las condiciones económicas, el salario se ajusta al convenio colectivo de hostelería de las Illes Balears. Para el personal de animación que trabaje por primera vez con la cadena, el sueldo mínimo parte de 1.895 euros brutos mensuales. Para el puesto de jefe se ofrecen en torno a los 2.300 euros brutos.

La oferta incluye además alojamiento y manutención a cargo de la empresa en hoteles o apartamentos compartidos con el resto del equipo, así como el pago de los vuelos de regreso al finalizar la temporada, hasta un máximo de 100 euros por trayecto. Garden Hotels destaca en su oferta la oportunidad de practicar idiomas, un entorno de trabajo dinámico y opciones de promoción interna.

En caso de preselección, la empresa contactará directamente con los candidatos. Para resolver dudas, el SOIB ha habilitado el correo electrónico eures@soib.caib.es, indicando en el asunto GARDEN HOTELS 2026.