El cabreo de Jémez, ex entrenador de la UD Ibiza, durante un partido ante el Sunderland: "Son situaciones que se dan en el campo"

El carácter de Paco Jémez no ha tardado en hacerse notar en su aventura inglesa. Una de las escenas más llamativas de su breve etapa en Inglaterra se vivió durante el encuentro ante el Sunderland, cuando, con el 3-1 ya en el marcador, Nuno Espírito Santo se acercó al técnico español para comentar una acción concreta del juego. La reacción de Jémez, gesticulando con visible enfado, evidenció que su competitividad sigue intacta. Cuando el entrenador portugués se giró para continuar con sus indicaciones, Jémez volvió a encararse con él y la discusión se prolongó durante unos segundos, aunque sin mayores consecuencias. Al final del partido, ambos se fundieron en un abrazo que dejó claro el buen clima dentro del cuerpo técnico.

Tras el encuentro, a Jémez le preguntaron por el intercambio vivido en el banquillo y respondió con la franqueza que le caracteriza: «Son situaciones que se dan en el campo, pero ni le echo la bronca ni nada. Yo entiendo que el jefe es él. Él me ha traído a Inglaterra para dar mi opinión y ayudarle, no para estar callado. Luego, por supuesto, él toma la última decisión y yo siempre la voy a respetar». Una explicación que refuerza la idea de que el llamado “efecto Jémez” ya ha cruzado el Canal de la Mancha.

La llegada del entrenador cordobés al fútbol inglés se produjo el pasado 15 de enero, cuando el West Ham United anunció su incorporación como técnico asistente de Nuno Espírito Santo. El club londinense destacó entonces su trayectoria y experiencia, subrayando que el español ha dirigido más de 500 partidos a lo largo de casi dos décadas en los banquillos, un bagaje destinado a reforzar al cuerpo técnico hammer.

¿Cuándo y por qué llegó Jémez al equipo?

Nuno Espírito Santo, con una amplia experiencia en clubes como Valencia, Oporto, Tottenham, Wolverhampton o Nottingham Forest, entendió que el equipo necesitaba algo más que retoques tácticos para cambiar su dinámica. En ese contexto apareció la figura de Jémez, un entrenador capaz de agitar vestuarios, modificar inercias y aportar una identidad clara, justo lo que le faltaba a un West Ham inmerso en una temporada muy complicada.

Imagen de Paco Jémez y Nuno Espírito Santo el pasado sábado en el banquillo del West Ham. | WEST HAM / DI

El conjunto del este de Londres atravesaba una crisis profunda, tanto de resultados como de confianza. Colista de la Premier League con 14 puntos, a siete de la permanencia, el equipo encadenaba diez partidos sin conocer la victoria y no sumaba tres puntos desde el pasado 8 de noviembre. El vestuario parecía bloqueado y la grada comenzaba a asumir un posible desenlace dramático.

Para Jémez, este nuevo reto llegó en uno de los momentos más delicados de su carrera, tras su salida de la UD Ibiza, donde fue cesado por el bajo rendimiento del equipo y protagonizó una polémica despedida al conceder un día libre a la plantilla para viajar a A Coruña y celebrar el cumpleaños de su hija. Ahora, en Inglaterra y en un contexto de máxima exigencia, el técnico vuelve a demostrar que su personalidad y su manera de entender el fútbol siguen tan presentes como siempre.