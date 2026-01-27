Buscan a un joven desaparecido en Ibiza desde el sábado

Familiares y amigos han compartido en redes sociales la imagen de Justin Freier, un joven de origen alemán de 26 años al que buscan ya que se encuentra en paradero desconocido desde el pasado sábado 24 de enero sobre las 23 horas.

El joven mide 1,84 metros y tiene el pelo y la tez clara. La última vez que fue visto se encontraba en Santa Eulària. En la nota publicada en redes se explica que no se ha tenido contacto con él desde el fin de semana y ofrece dos teléfonos de contacto para ofrecer información sobre su posible paradero: +49 1577 42 17 983 y el +49 1520 530 18 97.

La semana pasado hubo otra alerta por un desaparecido en Ibiza que finalmente fue encontrado. Pablo, un hombre de 66 años que llevaba desaparecido desde hacía tres semanas en Ibiza, según informó la asociación SOS Desaparecidos.

Noticias relacionadas

La entidad informó de la desaparición el pasado jueves 22 de enero. El hombre llevaba desaparecido desde el 1 de enero.