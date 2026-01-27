Del 'bullit de peix' al 'flaó': la propuesta de Ibiza en Madrid Fusión 2026

El Consell de Ibiza participa en Madrid Fusión 2026 con una propuesta centrada en la gastronomía tradicional, el producto local y el kilómetro cero, con el objetivo de poner en valor el patrimonio culinario de la isla. Bajo el lema ‘Recuperando los sabores de siempre’, el stand de Ibiza ha acogido este martes el primero de los almuerzos programados durante el congreso.

La jornada inaugural ha estado protagonizada por el chef Vicente Ramis Marí, al frente del restaurante S’Espartar, uno de los referentes de la cocina tradicional ibicenca, con más de cuatro décadas dedicadas a la defensa del recetario y del producto de proximidad. Junto a Vicente Ribas Checa y José Ruiz Rosillo, Ramis ha elaborado un menú con el que se ha querido reflejar la esencia de la gastronomía de la isla y su estrecha relación con el territorio y la mar.

La degustación ha arrancado con una ensalada payesa con peix sec, elaborada con ingredientes locales, y ha continuado con el emblemático bullit de peix con arròs a banda, preparado con pescado fresco y siguiendo el método tradicional. El cierre ha llegado con el flaó, el postre más característico de Ibiza, elaborado a base de queso y hierbabuena.

Uno de los platos degustación / Consell de Ibiza

El menú ha estado acompañado por un maridaje con vinos y productos locales de bodegas como Ibizkus, Xumeu Vinya y Can Rich, reforzando la apuesta del Consell por el kilómetro cero, la calidad certificada y el apoyo a los productores de la isla. El director insular de Turismo, Juan Miguel Costa, ha señalado que con esta primera jornada Ibiza ha logrado transmitir al público “la autenticidad de su cocina tradicional” y poner en valor recetas, productos y técnicas que forman parte de la identidad cultural de la isla.

Programación gastronómica en el congreso

La actividad continuará durante los próximos días con la participación de otros chefs. Este martes también es el turno de Rosina Walter, chef principal de Aubergine by Atzaró, con un menú que pone el foco en la cocina saludable “de la granja a la mesa” y en los productos de la huerta y del recetario local, con elaboraciones como flores de alcachofa con salsa de tomate y ajo asado, coca con harina de xeixa y algarroba, calabaza asada con caldereta de cigalas y gamba roja ibicenca, y un pastel de queso con coulis y naranja confitada.

La propuesta se cerrará el miércoles 28 de enero con Tony Riera y Miguel Roselló, chef y propietario de Oleoteca Ses Escoles, pionero en la defensa del producto de proximidad y del km 0 en Ibiza. Su menú rinde homenaje a la cocina rural con platos como ensalada payesa, arroz de matanzas y greixonera, además de un final con helado de flaó, todo elaborado con AOVE ecológico de producción propia.

Además de los almuerzos, el estand incluye un espacio expositivo dedicado al producto local certificado, con presencia de la D.O.P. Miel de Ibiza y de las I.G.P. Vino de Ibiza y Hierbas Ibicencas. A ello se suma un mostrador específico para degustaciones con productos emblemáticos del rebost ibicenco, como sobrasada y queso en la parte salada, y flaó y orelletes en el apartado dulce, reforzando la conexión entre gastronomía, territorio y tradición.