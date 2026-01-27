¿Por qué están cayendo tantos árboles arrancados de raíz en Ibiza?

La borrasca 'Ingrid' ha dejado su huella en la ciudad de Ibiza. Su concejal de Jardines, Manuel Jiménez, explicó ayer que "las fuertes rachas de viento han provocado la caída de una quincena de árboles en varias calles del municipio". Estas caídas causaron "daños materiales, entre ellos a un vehículo estacionado". Jiménez, además, explica por qué más de una decena de árboles de la ciudad se han desplomado, arrancados de raíz.

La ciudad no ha sido el único lugar en el que ha pasado esto, la caída de árboles fue el principal motivo de las actuaciones de bomberos, Protección Civil y policías durante las horas más intensas de la última borrasca. El concejal de Vila detalló los motivos de tantos árboles caídos: "A causa del viento y la lluvia los árboles tienen mucho más peso del normal y acaban cayendo de raíz".

Operarios trabajan en la retirada de restos

El concejal informa, asimismo, de que se activaron "varias brigadas municipales, con 20 operarios trabajando simultáneamente en las zonas más afectadas" para hacer frente a esta problemática. Añade que estas brigadas han estado trabajando "especialmente en el paseo marítimo, en el barrio de Cas Serres y a los accesos al colegio de Sa Bodega".

Árbol caído en pleno centro de Ibiza a causa de la borrasca 'Ingrid' / Guillermo Sáez

Desde el Ayuntamiento de Ibiza afirman que la borrasca 'Ingrid', "ha provocado daños materiales en el municipio a causa de las fuertes rachas de viento, la lluvia intensa y el temporal marítimo y ya ha activado las órdenes de ejecución para que los particulares puedan llevar a cabo los trabajos de retirada de elementos peligrosos de la vía pública, así como reparar los desperfectos de los locales del polígono Eurocentro afectados por el temporal Ingrid", como informa este medio el lunes.

Caída de árboles en otros municipios

Además, han caído otros árboles en los municipios de Sant Antoni, Sant Josep y de Sant Joan. Decenas de incidencias se comunicaron en todos los municipios de la isla.