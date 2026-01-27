Una app permitirá controlar la ocupación en estas 40 playas de Ibiza y Formentera

Ibiza contará a partir de este próximo verano con una nueva aplicación móvil que permitirá a residentes y turistas conocer en tiempo real la ocupación de las playas, así como la temperatura del agua y el estado de la bandera. La información se irá actualizando a lo largo del día y estará disponible de forma sencilla desde el teléfono móvil.

El anuncio lo ha realizado la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante su intervención en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra en Madrid. El proyecto contempla la sensorización de 150 playas en todas las islas, con una inversión en innovación que alcanzará los cuatro millones de euros en los próximos dos años.

Según ha explicado Prohens, el proyecto arrancó como una prueba piloto en cinco playas y se ampliará de forma progresiva. "Para el próximo verano esperamos tener centenares de playas sensorizadas. A través de una aplicación se podrá ver cómo está cada playa en cuanto a ocupación, qué tipo de bandera hay y la calidad del agua", ha señalado. Esta información permitirá tanto a las administraciones redirigir los flujos turísticos como a ciudadanos y visitantes elegir playas con mayor comodidad y tranquilidad.

La presidenta también ha anunciado la creación de una plataforma web de datos turísticos, abierta a administraciones públicas, ciudadanía y operadores del sector, con el objetivo de avanzar hacia una gestión basada en información precisa y compartida. Prohens ha subrayado que estas herramientas digitales son clave para "recuperar el equilibrio entre residente y turista", uno de los principales ejes de la política turística del Ejecutivo autonómico.

Ibiza incluirá un total de 34 playas

En el caso de Ibiza, el sistema incluirá un total de 34 playas, entre ellas Cala Bassa, Cala Benirràs, Cala Jondal, Cala Salada y Cala Saladeta, Talamanca, Figueretas, Es Cavallet, Santa Eulària, Port des Torrent o Ses Figueretes, además de otras calas y arenales repartidos por toda la isla.

En Formentera, la aplicación ofrecerá datos en tiempo real de seis playas: Cala Saona, Es Arenals, Es Pujols, Llevant, Ses Illetes y Migjorn.

Con esta iniciativa, el Govern balear busca dar un paso más hacia un modelo turístico más sostenible, apoyado en la tecnología y pensado tanto para mejorar la experiencia del visitante como para proteger el bienestar de los residentes y la conservación del entorno natural.