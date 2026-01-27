Amics de la Terra sobre medidas contra la crisis climática en Ibiza: "Hay que parar de una vez el tsunami de la construcción"

"En pocos años, Ibiza ha pasado de declarar la emergencia climática en los despachos, a pedir declaraciones de zonas catastróficas por temporales sin precedentes", señala la organización ecologista Amics de la Terra, que avisa, además, de que "la UE pretende reducir las emisiones limpias de gases de efecto invernadero en más de un 55% para el 2030".

Desde la organización ecologista, y con motivo del Día Mundial para la Reducción de Emisiones, este martes 28 de enero, llaman la atención a las administraciones para "poner en marcha medidas urgentes contra los gases de efecto invernadero, de mitigación y adaptación", a una crisis climática que, según Amics de la Terra, "lejos de alejarse, no para de acelerar". Pese a que el día 28 de enero es "una jornada de reivindicación global" destacan que el cambio "solo puede venir de las administraciones locales".

Planes de los ayuntamientos

Amics de la Terra informa de que el artículo 22 de la Ley 10/2019 de Cambio Climático "obliga a los municipios a aprobar Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (Paces) y estos planes deben incluir objetivos de reducción de emisiones de un 40% para 2030". En los despachos de la Unión Europea dicen que el dato ha sido "recientemente modificado al 55%" y que, en la isla: "Evidentemente no llegaremos nunca si no es con hechos y no palabras".

Estos planes deben incluir, según la organización: "Inventario de emisiones del municipio; objetivos de reducción a corto y medio plazo; medidas concretas para reducir las emisiones, como mejorar la eficiencia energética, fomentar renovables, etc. e identificación de riesgos y medidas de adaptación local."

"Quien las tiene que implementar son ayuntamientos y el Consell"

Desde la organización afirman que "ideas no faltan y quien las tiene que implementar son ayuntamientos y el Consell". Proponen algunas como, "poner límite a los vehículos que entran a la isla, pero también peatonalizar calles, establecer de una vez un transporte público digno, favorecer el uso de la bicicleta, fomentar las comunidades energéticas, ayudar en la rehabilitación energética de edificios y, de manera contundente, parar de una vez el tsunami de la construcción".

Datos del Observatorio de Sostenibilidad

Según informan desde la organización, los datos del Observatorio de Sostenibilidad confirman que "las emisiones totales de Ibiza subieron un 3,2% en 2024 respecto a 2023 y, aunque aún no hay datos de 2025, todo apunta que la tendencia continuará". Comentan que "las emisiones derivadas de la generación de energía eléctrica han mejorado sensiblemente en los últimos años, gracias a la eliminación del fueloil de la central de GESA" que ahora "quema gasoil A y gas natural", según la asociación ecologista, además de "la conexión con Mallorca y la Península, y la implantación de autoconsumos fotovoltaicos".

Sobre de dónde puede provenir, entonces, este incremento de las emisiones, en el caso de Ibiza, sostienen que se debe "al aumento de la aviación, tanto comercial como de los chárteres lujo". Denuncian que la cifra del estudio "solo considera los vuelos con repostaje en el aeropuerto de es Codolar, pero que debería de tener en cuenta todos los vuelos que sobrevuelan o hacen escala en Ibiza sin cargar sus depósitos en la isla".

"Tenemos una gran responsabilidad"

Desde Amics de la Terra consideran que, aunque AENA es el gestor de los vuelos de la isla, se debe saber que la isla tiene "una gran responsabilidad" como "destino turístico mundial" y añaden: "No es muy coherente que nuestras entidades locales acudan a Fitur año tras año, con promesas de turismo sostenible, pero sin hablar abiertamente de las emisiones del tráfico aéreo". Hacen hincapié, además, en que "la isla, el ecosistema y el planeta está todo ligado" y, que incluso "proteger los ecosistemas tiene vínculos con el CO2, no hay que olvidar que la posidonia es el captador de carbono más importante del Mediterráneo".