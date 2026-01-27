La Aemet eleva a naranja la alerta por viento en Ibiza: las rachas pueden superar los 100 kilómetros hora

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a naranja (riesgo importante) el aviso por viento en Ibiza y Formentera con la llegada de la borrasca 'Joseph'. La isla ya se encuentra este martes en alerta amarilla por vientos de hasta 70 kilómetros hora, pero la previsión es que la situación empeore a partir de del miércoles. Los meteorólogos advierten de que el temporal comenzará a partir de las 10 horas y se prolongará hasta la medianoche, con rachas muy fuertes y viento de componente oeste y suroeste.

Según los meteorólogos se esperan vientos de hasta 90 kilómetros hora, aunque en zonas expuestas el viento puede notarse con mayor intensidad y superar los 100 kilómetros.

Asimismo, se mantendrá activa la alerta naranja por fenómenos costeros. La previsión es que las olas puedan alcanzar los 6 metros de altura.

Ante este episodio, se recomienda extremar la precaución, especialmente en desplazamientos, zonas arboladas y puntos expuestos, además de asegurar objetos en balcones y terrazas y mantenerse informado de la evolución meteorológica.