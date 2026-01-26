Sucesos
Yasmina Piñeiro, propietaria de Eivitoys, en el polígono Eurocentro de Ibiza: "Si el viento hubiera arrancado el techo de día, habría sido terrible"
Una parte del polígono permanece acordonada tras la caída de varios tejados de las naves
Eivitoys, Fita Muebles, Carlin e Hipermenaje se mantienen cerrados por los daños causados por el viento
Si en algo coinciden todas las personas que este lunes pasan por el polígono Eurocentro es en la suerte de que ayer, cuando el viento arrancó de cuajo el tejado de varias naves, no hubiera nadie en la zona. "Si hubiera sido de día hubiera sido terrible", indica Yasmina Piñeiro, propietaria de la juguetería Eivitoys, que junto a Fita Muebles, Carlin e Hipermenaje permanece cerrada por un cordón policial.
Piñeiro tiene en cuenta que en el polígono aparcan coches a diario y coincide en que, en este caso, fue positivo que el parking del supermercado Eroski pasase a ser exclusivo para los clientes hace poco más de un mes. Antes estaba abierto al público y, de haber permanecido así anoche, hubiera estado lleno de coches de quienes residen en la zona.
Afortunadamente no fue así y, cuando un vecino la avisó a ella y al resto de propietarios de las naves industriales, solo tuvieron que lamentar los daños materiales, cuya magnitud todavía desconocen.
Tejados renovados hace tres años
La propietaria de Eivitoys señala que aún no hay certeza de si el techo que el viento se llevó pertenecía a una o varias naves del polígono Eurocentro, ya que, según afirma, "parece que se ha volado por varias zonas". Piñeiro se acercó al lugar ayer cerca de las doce de la noche y los bomberos se encontraban revisando la superfície de los negocios que, tiene entendido, más tarde se inspeccionarán con un dron.
El tejado de Eivitoys es, como el de las naves colindantes, de chapa, y se renovó hace tres años. Fue una actuación que "se hizo en dos fases", explica Piñeiro. A diferencia de su tejado y el de Hipermenaje, en Fita Muebles y Carlin, la chapa nueva se instaló sobre la antigua, por lo que se considera que su interior no se ha visto perjudicado.
En el caso de su tienda, Piñeiro pudo entrar anoche y comprobó que había algunos agujeros en el tejado y que entraba un poco de agua. Cree que podrían coincidir con los huecos que ocupaban las máquinas de aire acondicionado, una de las cuales salió volando junto a las chapas y quedó delante de la puerta del establecimiento.
Negocios cerrados y afectados por tormentas
La mayor parte de las chapas que se desprendieron se han quedado acumuladas en la parte trasera de este polígono, donde un operario de Ca na Negreta las retira desde poco después de las diez de la mañana. Una gran parte de ellas ocupan un tercio del aparcamiento del supermercado Eroski y el resto se amontonan entre Eivitoys y la tienda de artículos de hostelería. La entrada de esta última, de hecho, ha quedado inaccesible y bajo los grandes montones de chapa —que superan en algunos casos los dos metros de altura—, hay una furgoneta y un turismo que todavía no se aprecian a simple vista.
Toda esta zona permanece acordonada y Fita Muebles, Carlin, Eivitoys e Hipermenaje continúan cerrados. Piñeiro comenta que esta misma área se vio afectada por las lluvias torrenciales de finales de septiembre y principios de octubre del año pasado, cuando el agua llegó al interior de los comercios. En esta ocasión los daños se deben a la fuerza del viento que trajo la borrasca 'Ingrid', con rachas que superaron los 90 kilómetros hora, según anunció la Agencia Estatal de Meteorología.
