¿Cuándo vuelve la alerta por temporal de viento a Ibiza?

El temporal de lluvia y viento no dará mucha tregua a Ibiza. Después de un fin de semana de fuertes vientos e intensas lluvias en algunos puntos, la Aemet vuelve a activar la alerta amarilla por viento y mala mar en la isla.

El aviso se activará este martes a las 14 horas y permanecerá activo hasta las 8 horas del miércoles. Los meteorólogos advierten de que lo peor podría llegar a última hora del martes y durante la madrugada del miércoles, cuando se esperan rachas de viento de hasta 105 kilómetros hora.

La causante de esta nueva alerta en las Pitiusas será la borrasca 'Joseph', una nueva "borrasca de gran impacto" que también pegará con fuerza a la Península.

El viento soplará del suroeste con una fuerza media de 70 kilómetros hora, aunque las rachas podrían superar los 100, según las previsiones de la Aemet. Además, se prevé temporal en el mar, donde podrían registrarse olas de hasta 4 metros.

El temporal de viento vendrá acompañado también por lluvias con una probabilidad del 95%. La borrasca se irá alejando de las Pitiusas el jueves, cuando se prevé que deje de llover.