Vivienda en Ibiza: La construcción de las VPO de Isidor Macabich no se reiniciará al menos hasta mediados de febrero

Prácticamente todas las obras públicas acumulan retrasos, es algo inherente a los proyectos proyectados y financiados por las instituciones, e incluso por la iniciativa privada. Y si no, ahí tienen el Parador de Turismo, que se empezó a construir en 2009 y ahora se anuncia (eso habrá que verlo) que abrirá el próximo mes de marzo.

Y para no romper con esta inercia, circunstancias «inesperadas», aunque no tanto si se pregunta a los expertos, están provocando un importante retraso en la construcción de las 60 viviendas (cinco de ellas adaptadas) que la conselleria de Vivienda, a través del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), ha proyectado en la esquina de la avenida de Isidor Macabich y la calle Madrid, en uno de los dos solares que hace años ocupaban, precisamente, las viviendas sociales de Santa Margarita promovidas por la dictadura franquista.

Desde el Ibavi, explicaron desde la conselleria de Vivienda la pasada semana, «se trabaja para garantizar tanto la protección del patrimonio arqueológico como la continuidad de la promoción de vivienda pública asequible, a pesar de la complejidad técnica y arqueológica de la actuación». En cualquier caso, no descartan inaugurar la promoción en 2027.

Inicio en noviembre de 2023

Los trabajos de esta promoción de alquiler en este terreno cedido por el Ayuntamiento de Ibiza se iniciaron en noviembre de 2023 con un presupuesto de casi tres millones de euros y con un plazo de entrega previsto inicialmente en abrir de este año 2026. Por lo que ya deberían haber sido inauguradas.

Pero el primer revés llegó en agosto del año 2024. Entonces se supo que las obras llevaban al menos tres meses paralizadas debido a complicaciones técnicas por la profundidad a la que hay que perforar en esta céntrica zona y por unos hallazgos arqueológicos, según detallaron las mismas fuentes.

La viviendas se construyen en la esquina de la calle Madrid con la avenida de Isidor Macabich. / César Navarro Adame

Esta es la primera incidencia «imprevista» que no puede sorprender a ningún ingeniero o arqueólogo debido a que en esa zona el nivel freático está muy próximo a la superficie debido a su proximidad al límite del puerto en época antigua, ya que llegaba al menos hasta la avenida de Ignasi Wallis. Entonces, se retrasó la fecha de finalización de la obra hasta 2027.

«Hay que tener en cuenta», explicaron entonces desde la conselleria, «que este proyecto impulsado por el anterior Govern contemplaba excavar hasta 21 metros de profundidad en una ubicación en el centro de Vila, lo cual implica una complejidad técnica y evidentemente también supone un mayor riesgo de este tipo de hallazgos arqueológicos».

Hallazgos importantes

Dicho y hecho. Como era de esperar, el correspondiente control arqueológico de la obra, dirigido por los arqueólogos Glenda Graziani Echávarri y Juan José Marí Casanova, con un equipo integrado por tres arqueólogos y dieciséis operarios, sacó a la luz importantes restos. «Entre lo más relevante destacan una serie de muros de época antigua que delimitan al menos un espacio definido. Además, se han recuperado objetos habituales en este tipo de contextos, como fragmentos cerámicos, así como restos de metal y vidrio, figuras de madera, algún anzuelo, monedas...». De lo más sorprendente, una talla en madera de un Hércules romano que ya ha sido restaurada. Según explicaron cuando se anunciaron los hallazgos los responsables de la excavación, el hecho de que la parcela permaneciera sumergida durante siglos ha permitido una preservación excepcional de materiales orgánicos, como madera, cuero, semillas y restos vegetales.

A siete metros de profundidad

Los trabajos de la promoción se desarrollaron a siete metros de profundidad, tras un complejo proceso de desecación del terreno, necesario por la presencia del nivel freático a solo 1,2 metros.

Casi tres meses después, desde la conselleria explican que los trabajos arqueológicos «en principio continuarán unas tres semanas más», y que desde el Ibavi «se está a la espera de poder evaluar nuevamente la situación junto con los arqueólogos para poder retomar las obras y reiniciar las excavaciones».

Además, apuntan que «a estas circunstancias» se han unido «las lluvias de los últimos días, que tampoco permiten reanudar ningún trabajo».