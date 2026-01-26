El tiempo
El viento arranca de raíz un árbol y cae sobre una casa en Sant Josep
Una racha arranca el ejemplar del jardín de una casa en Platges de Comte
Un árbol de grandes dimensiones de un jardín privado se ha desplomado sobre una vivienda en la zona de Platges de Comte, en Sant Josep, a causa de las fuertes rachas de viento de la borrasca 'Ingrid'. El incidente se ha producido durante la madrugada en la calle ses Gavines y, pese al impacto, no ha habido que lamentar daños personales ni materiales.
El viento ha arrancado el ejemplar de raíz del jardín privado de una vivienda y ha caído contra el muro de otra propiedad de la zona.
El episodio se enmarca en un inicio de semana marcado por el temporal, que ha dejado numerosas incidencias relacionadas con el viento y los fenómenos costeros en distintos puntos del municipio y de la isla.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantendrá esta semana las alertas por viento y mala mar en las Pitiusas, con rachas que podían alcanzarlos 100 kilómetros hora, además de oleaje significativo.
Ante el temporal, se recomienda extremar la precaución, evitar zonas arboladas en momentos de rachas fuertes y no acercarse a la costa cuando hay aviso por fenómenos costeros.
