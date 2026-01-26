A la venta un estudio de 35 metros cuadrados en Sant Josep por 235.000 euros

El portal inmobiliario Tucasa.com ha publicado para su venta un estudio de 35 metros cuadrados en el municipio de Sant Josep por un precio de 235.000 euros, según la información disponible sobre el inmueble. La vivienda se encuentra en una segunda planta y requiere reforma.

El inmueble cuenta con un baño, armarios empotrados y cocina amueblada, y dispone de una superficie construida de 35 metros cuadrados. El precio de venta se sitúa en 6.714 euros por metro cuadrado.

De acuerdo con los datos del mercado, el precio por metro cuadrado de este estudio es 2.678 euros inferior a la media registrada para inmuebles similares. Asimismo, se indica que existen seis inmuebles con un precio por metro cuadrado más bajo que el de esta vivienda.