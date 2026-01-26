A la venta un estudio de 35 metros cuadrados en Sant Josep por 235.000 euros
El portal inmobiliario Tucasa.com ofrece un estudio de 35 metros cuadrados en Sant Josep por 235.000 euros, un precio inferior a la media del mercado
El portal inmobiliario Tucasa.com ha publicado para su venta un estudio de 35 metros cuadrados en el municipio de Sant Josep por un precio de 235.000 euros, según la información disponible sobre el inmueble. La vivienda se encuentra en una segunda planta y requiere reforma.
El inmueble cuenta con un baño, armarios empotrados y cocina amueblada, y dispone de una superficie construida de 35 metros cuadrados. El precio de venta se sitúa en 6.714 euros por metro cuadrado.
De acuerdo con los datos del mercado, el precio por metro cuadrado de este estudio es 2.678 euros inferior a la media registrada para inmuebles similares. Asimismo, se indica que existen seis inmuebles con un precio por metro cuadrado más bajo que el de esta vivienda.
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Los expertos alertan con una playa de Ibiza: «Va a desaparecer, hay que adaptarse ya»