Vecinos de Ibiza, preocupados por desplomes en el tanque de tormentas: "Esperemos que no se hunda la calle. Ni los edificios"

'Ingrid' no se había manifestado aún con toda su fuerza cuando vecinos de la calle Fray Luis de León, en el municipio de Ibiza, escucharon un estruendo. Eran alrededor de las cuatro de la tarde y el ruido les pilló por sorpresa. Los que más rápido se asomaron a la ventana o al balcón pudieron ver cómo se desplomabam al interior del tanque de tormentas, en obras, tierra y baladres de la acera que está pegada al hotel Algarb.

El desprendimiento pilló también desprevenidos a dos grupos de personas que volvían del paseo de Platja d'en Bossa. "Me vuelvo por el paseo, me da miedo seguir por esta calle", comentó una de las paseantes, quien, a pesar del viento, optó por dar media vuelta, regresar al paseo y acceder a la avenida desde otra calle.

Los baladres y la tierra, cayendo al socavón. / M. T.

Durante toda la tarde los vecinos vieron cómo fueron cayendo al enorme socavón de las obras, que tienen como objetivo evitar inundaciones en la zona cada vez que llueve, trozos de tierra. Están preocupados. Temen que la acumulación de agua en el agujero, que ocupa media calle, durante las últimas semanas, en las que las lluvias han sido constantes, afecten a la acera o, incluso, a los edificios. "Esperemos que no se acaben hundiendo", comenta una vecina.

Los vecinos señalan que los trabajos en la obra son bastante "desiguales". "Se pueden pasar días sin que se haga nada", señalan. Además, aunque han visto que recientemente han puesto una bomba para sacar agua de la zona perforada (que ocupa media manzana) "este fin de semana el agua volvía a caer al agujero".

No es la primera ocasión en la que los trabajos del tanque de tormentas les generan preocupaciones, ya que las obras han generado averías en la red de suministro que les han dejado sin agua corriente.