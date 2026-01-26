Las torres de defensa de Ibiza y Formentera arden un año más por los Derechos Humanos

El 'Fons Pitiús de Cooperació' coordina un año más la 'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans' de esta edición de 2026. El encendido "comprometido con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas" tendrá lugar el 31 de enero a las 13 horas de manera simultánea en cuatro puntos de las Pitiusas. Esta iniciativa "busca encender bengalas de humo desde monumentos patrimoniales del litoral y del interior, con el objetivo de reafirmar el compromiso colectivo con la defensa de los derechos humanos, la dignidad y la acogida".

No solo tendrá lugar en las Pitiusas

Este encendido se repetirá en 170 puntos del Mediterráneo (Mallorca, Menorca, Catalunya, Valencia y Marruecos, entre otros), según adelanta la organización. Quieren que sirva también como oportunidad para "poner en valor el patrimonio local y recordar que estos espacios históricos también pueden simbolizar los valores humanistas que históricamente han caracterizado la sociedad europea".

Recuerdan el nacimiento de la convocatoria en 2016 en Mallorca, "con vocación histórica y humanitaria". Se dio a raíz de la "voluntad de recreación histórica de recuperar la conexión visual entre las antiguas torres de defensa". Con el tiempo comentan que la iniciativa "también se ha vuelto un gesto de reflexión y compromiso humanitario".

Puntos de la 'encesa' en las Pitiusas

Cartel de la 'Encesa de Torres, Talaies i Talaiots pels Drets Humans' del 2026 / Fons Pitiús de Cooperació

Habrá cuatro puntos de 'encendido', todos a las 13 horas, después de la lectura de un manifiesto. Además, habrá actividades complementarias con la intención de que "ayuden a poner en valor este patrimonio histórico y se unan más personas a esta iniciativa". Las salidas son las siguientes: paseo desde sa Punta des Molí hasta el faro de ses Coves Blanques en Sant Antoni a las 12.15 horas; visita teatralizada 'El valent vigilant de la torre' en la torre des Carregador (o de la Sal Rossa) en Sant Josep a las 12.15; visita guiada a Dalt Vila, con punto de encuentro en la estatua de Vara de Rey a las 11.30 (mediante inscripción previa), y encendido en el baluarte de Sant Bernat; ruta desde la plaza de la Iglesia de Sant Francesc hasta la torre de sa Gavina, Can Marroig, a las 11 horas en Formentera y, después, comida de 'senalló' a las 14 horas.