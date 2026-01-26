Borrasca
El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza
Baleària suspende los trayectos rápidos con Dénia y Palma previstos para este martes
Ibiza estará incomunicada por mar este martes. El mal tiempo ha obligado a cancelar las conexiones con la Península y con Palma por barco. La naviera Baleària ha informado, a través de un aviso difundido en sus redes sociales, de la cancelación de dos salidas previstas a bordo del fast ferry 'Margarita Salas' debido a causas meteorológicas adversas.
En concreto, quedan suspendidas las conexiones Palma – Ibiza – Dénia que tenía prevista su salida a las 8 horas y Dénia – Ibiza – Palma, previsto para las 17 horas. La compañía ha lamentado las molestias ocasionadas a los pasajeros por estos cambios operativos.
El aviso se produce en un contexto de inestabilidad meteorológica en las Pitiusas durante los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros para el martes y naranja para el miércoles, con olas que podrían superar los 4 metros y vientos con rachas de hasta 105 kilómetros hora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza