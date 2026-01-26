Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El temporal obliga a cancelar conexiones marítimas con Ibiza

Baleària suspende los trayectos rápidos con Dénia y Palma previstos para este martes

Imagen de archivo de dos barcos de la línea pitiusa en un día de temporal.

Laura M. Expósito

Ibiza estará incomunicada por mar este martes. El mal tiempo ha obligado a cancelar las conexiones con la Península y con Palma por barco. La naviera Baleària ha informado, a través de un aviso difundido en sus redes sociales, de la cancelación de dos salidas previstas a bordo del fast ferry 'Margarita Salas' debido a causas meteorológicas adversas.

En concreto, quedan suspendidas las conexiones Palma – Ibiza – Dénia que tenía prevista su salida a las 8 horas y Dénia – Ibiza – Palma, previsto para las 17 horas. La compañía ha lamentado las molestias ocasionadas a los pasajeros por estos cambios operativos.

El aviso se produce en un contexto de inestabilidad meteorológica en las Pitiusas durante los últimos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta amarilla por fenómenos costeros para el martes y naranja para el miércoles, con olas que podrían superar los 4 metros y vientos con rachas de hasta 105 kilómetros hora.

