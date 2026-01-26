La Policía Local de Sant Antoni atiende cerca de 40 incidencias por el temporal Ingrid

La Policía Local de Sant Antoni, en colaboración con Protección Civil de Sant Antoni, los Bomberos de Ibiza y el servicio de Xarxa Viària, ha atendido en las últimas horas alrededor de 40 incidencias provocadas por el paso del temporal Ingrid por el municipio, según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Los distintos equipos de emergencia trabajan de forma coordinada desde la noche de ayer para resolver los incidentes registrados. Las actuaciones se han centrado principalmente en la retirada de árboles y ramas caídas, el desplazamiento de contenedores, así como en la caída de chapas, vallas, carteles y señales de tráfico. Asimismo, se han gestionado incidencias relacionadas con postes de alumbrado afectados en diferentes puntos del término municipal.

Iván Durá

"La mayor parte de las caídas de árboles se han producido en la zona de Sant Rafel, aunque también se han realizado intervenciones en otros puntos del municipio, como Can Tomàs, Benimussa, es Molí, Cap Negret o en la carretera de Sant Antoni a Santa Agnès", explica el Ayuntamiento.

En la calle Sant Rafel, además, se han desprendido restos del balcón de un edificio, lo que ha hecho que se alertada al arquitecto municipal para que realizara una valoración técnica del estado de la estructura.

Los efectivos han realizado una intensa labor de retirada de elementos de la vía pública que obstaculizaban la circulación de vehículos o el paso de peatones, con el objetivo de restablecer la movilidad y garantizar la seguridad en el menor tiempo posible.