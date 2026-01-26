Estos son los destrozos de 'Ingrid' en una nave comercial de Ibiza

La borrasca 'Ingrid' llegó este domingo a Ibiza soplando fuerte. Tanto, que arrancó por completo el techo de una nave comercial en el polígono Eurocentro.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba la alerta naranja y avisaba en redes sociales de rachas de viento muy fuertes, que podían superar los 90 kilómetros hora antes de la medianoche. La previsión se cumplió.

El viento huracanado tiró 22 árboles en toda la isla, según han informado desde el 112. Sin embargo, el incidente más impactante fue el del techo de la nave Fita, ubicada en la carretera de Santa Eulària, junto al Eroski. Una fuerte racha lo levantó por completo y este salió volando hasta aterrizar en el aparcamiento del centro comercial, frente a la tienda de Hipermenaje.

El fuerte viento arracó el techo del Hipermenaje / Vicente Ferrer

No obstante, Fita contaba con doble techo, por lo que el incidente no ha afectado al funcionamiento del local comercial.

Desde la tienda Hipermenaje emitían un mensaje a sus clientes a través de redes sociales en el que avisan de que el establecimiento permanecerá cerrado este lunes. "La seguridad de nuestro equipo y de nuestros clientes es lo primero, por eso hemos tomado esta decisión de forma preventiva. Esperamos poder volver muy pronto y recibiros de nuevo en tienda con normalidad", publicaron en sus redes sociales.

El viento seguirá soplando con fuerza en la isla durante los próximos días. De hecho, la Aemet ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos y fenómenos costeros para este martes y miércoles. Se esperan rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros hora.