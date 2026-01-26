El tiempo
Estos son los destrozos de 'Ingrid' en una nave comercial de Ibiza
Las rachas de viento superaron los 90 kilómetros hora
La borrasca 'Ingrid' llegó este domingo a Ibiza soplando fuerte. Tanto, que arrancó por completo el techo de una nave comercial en el polígono Eurocentro.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activaba la alerta naranja y avisaba en redes sociales de rachas de viento muy fuertes, que podían superar los 90 kilómetros hora antes de la medianoche. La previsión se cumplió.
El viento huracanado tiró 22 árboles en toda la isla, según han informado desde el 112. Sin embargo, el incidente más impactante fue el del techo de la nave Fita, ubicada en la carretera de Santa Eulària, junto al Eroski. Una fuerte racha lo levantó por completo y este salió volando hasta aterrizar en el aparcamiento del centro comercial, frente a la tienda de Hipermenaje.
No obstante, Fita contaba con doble techo, por lo que el incidente no ha afectado al funcionamiento del local comercial.
Desde la tienda Hipermenaje emitían un mensaje a sus clientes a través de redes sociales en el que avisan de que el establecimiento permanecerá cerrado este lunes. "La seguridad de nuestro equipo y de nuestros clientes es lo primero, por eso hemos tomado esta decisión de forma preventiva. Esperamos poder volver muy pronto y recibiros de nuevo en tienda con normalidad", publicaron en sus redes sociales.
El viento seguirá soplando con fuerza en la isla durante los próximos días. De hecho, la Aemet ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos y fenómenos costeros para este martes y miércoles. Se esperan rachas que pueden alcanzar los 60 kilómetros hora.
Suscríbete para seguir leyendo
- Violenta reyerta en un pub de Ibiza: cuatro detenidos y varios heridos, uno de ellos en la UCI
- La tormenta arranca un árbol y lo tumba contra una terraza en pleno centro de Ibiza
- El nuevo vuelo que conecta Ibiza en invierno con un destino europeo a un precio muy bajo
- La mayor cadena de Ibiza abandona la Federación Empresarial Hotelera de la isla porque está obsoleta
- Mercadona busca trabajadores en Ibiza: estos son los puestos y los salarios
- Desaparece una de las playas más conocidas de Ibiza tras el temporal: 'El nivel del mar sube y cada año se complica más
- El temporal 'Harry' arrasa una playa de Ibiza
- Cancelaciones de barcos, desprendimientos y árboles caídos: las consecuencias de la borrasca 'Harry' en Ibiza