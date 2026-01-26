Sant Josep intensifica las actividades de educación ambiental con motivo de su Día Mundial

El Ayuntamiento de Sant Josep ha intensificado las actividades de Educación Ambiental con motivo de la celebración del Día Mundial de la Educación Ambiental, mediante la organización de estands informativos en distintos puntos del municipio entre los días 26 y 30 de enero, en horario de 10 a 14 horas, según ha informado el propio Consistorio.

La iniciativa está impulsada por el departamento de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral del Ayuntamiento de Sant Josep, a través de la concesionaria UTE Es Vedrà, y contará con la presencia del equipo de educadores ambientales para atender a la ciudadanía.

La concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral, Felicia Bocú, ha señalado que “la Educación Ambiental es clave para que las personas puedan entender el impacto de sus acciones y adoptar hábitos que contribuyan a un futuro más sostenible”. En este sentido, ha destacado que “los educadores ambientales juegan un papel fundamental en la tarea de concienciación y acompañamiento de los ciudadanos en su día a día”.

Por su parte, el coordinador de educadores ambientales de Sant Josep, José Manuel Valero, ha añadido que “este tipo de iniciativas refuerzan el compromiso del municipio con la sostenibilidad y demuestran que, con información y apoyo, la ciudadanía puede ser protagonista del cambio y alcanzar mejores resultados en la separación y gestión de residuos”.

Los estands informativos estarán ubicados el lunes 26 de enero en la iglesia, en Sant Josep; el martes 27 en el Super Suma de es Caló, en Cala de Bou; el miércoles 28 en el Hipercentro de la calle Timbal, en Sant Jordi; el jueves 29 en el Super Suma de la avenida Sant Agustí, en Cala de Bou; y el viernes 30 en el Eroski de Can Bellotera, en Sant Jordi.

"El objetivo de estos puntos informativos es transmitir buenas prácticas ambientales, resolver dudas relacionadas con la gestión de residuos y facilitar materiales que ayuden tanto a residentes como a visitantes a realizar una correcta separación de los residuos domésticos", explica el Consistorio.

Según datos del Ayuntamiento de Sant Josep, basados en las estadísticas del Consell d’Eivissa, la isla alcanzó en 2024 un 42,76% de separación en origen, lo que supone un incremento de dos puntos respecto al año anterior. A nivel municipal, Sant Josep lidera la separación de residuos en Ibiza con un 47,27% del total generado, destacando especialmente el aumento en la recogida de materia orgánica, con un crecimiento del 8%, y de envases ligeros, con un 4% más.

Desde el Ayuntamiento de Sant Josep invitan a todos los vecinos a visitar los estands durante esta semana y recuerdan que estos resultados son posibles gracias a la participación activa y el compromiso tanto de los residentes como de los visitantes del municipio.